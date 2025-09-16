Lagi Mengenai NFP

NFPrompt (NFP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:55:55 (UTC+8)

NFPrompt (NFP) Maklumat Harga (USD)

NFPrompt (NFP) harga masa nyata ialah $ 0.06975. Sepanjang 24 jam yang lalu, NFP didagangkan antara $ 0.06654 rendah dan $ 0.07028 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NFP sepanjang masa ialah $ 1.275538767289912, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0475312510382598.

Dari segi prestasi jangka pendek, NFP telah berubah sebanyak +0.92% sejak sejam yang lalu, +2.92% dalam 24 jam dan -0.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NFPrompt (NFP) Maklumat Pasaran

No.707

$ 35.15M
$ 35.15M$ 35.15M

$ 457.83K
$ 457.83K$ 457.83K

$ 69.75M
$ 69.75M$ 69.75M

503.90M
503.90M 503.90M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

50.39%

BSC

Had Pasaran semasa NFPrompt ialah $ 35.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 457.83K. Bekalan edaran NFP ialah 503.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 69.75M.

NFPrompt (NFP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NFPrompt hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0019789+2.92%
30 Hari$ -0.00241-3.34%
60 Hari$ -0.01037-12.95%
90 Hari$ +0.01204+20.86%
Perubahan Harga NFPrompt Hari Ini

Hari ini, NFP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0019789 (+2.92%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNFPrompt

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00241 (-3.34%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NFPrompt

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NFP mengalami perubahan sebanyak $ -0.01037 (-12.95%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NFPrompt

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01204 (+20.86%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NFPrompt (NFP)?

Semak NFPrompthalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu NFPrompt (NFP)

NFPrompt is the first An AI-driven UGC platform for Web3 Creators.

NFPrompt tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NFPrompt pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NFP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang NFPrompt di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NFPrompt anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NFPrompt Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NFPrompt (NFP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NFPrompt (NFP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NFPrompt.

Semak NFPrompt ramalan harga sekarang!

Tokenomik NFPrompt (NFP)

Memahami tokenomik NFPrompt (NFP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NFP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NFPrompt (NFP)

Mencari cara membeli NFPrompt? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NFPrompt di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NFP kepada Mata Wang Tempatan

NFPrompt Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NFPrompt, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web NFPrompt Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NFPrompt

Berapakah nilai NFPrompt (NFP) hari ini?
Harga langsung NFP dalam USD ialah 0.06975 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NFP ke USD?
Harga semasa NFP ke USD ialah $ 0.06975. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NFPrompt?
Had pasaran untuk NFP ialah $ 35.15M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NFP?
Bekalan edaran NFP ialah 503.90M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NFP?
NFP mencapai harga ATH sebanyak 1.275538767289912 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NFP?
NFP melihat harga ATL sebanyak 0.0475312510382598 USD.
Berapakah jumlah dagangan NFP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NFPialah $ 457.83K USD.
Adakah NFP akan naik lebih tinggi tahun ini?
NFP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NFPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:55:55 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

