Apakah itu NFT (NFT)

APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent.

Tokenomik NFT (NFT)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NFT Berapakah nilai NFT (NFT) hari ini? Harga langsung NFT dalam USD ialah 0.000000443 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NFT ke USD? $ 0.000000443 . Lihat Harga semasa NFT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran NFT? Had pasaran untuk NFT ialah $ 443.00M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NFT? Bekalan edaran NFT ialah 999.99T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NFT? NFT mencapai harga ATH sebanyak 0.00000764 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NFT? NFT melihat harga ATL sebanyak 0.000000288884040432 USD . Berapakah jumlah dagangan NFT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NFTialah $ 70.15K USD . Adakah NFT akan naik lebih tinggi tahun ini? NFT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NFTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

NFT (NFT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

