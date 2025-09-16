Lagi Mengenai NFT

NFTHargae(NFT)

1 NFT ke USD Harga Langsung:

$0.000000443
$0.000000443$0.000000443
+0.29%1D
USD
NFT (NFT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:33:06 (UTC+8)

NFT (NFT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000004391
$ 0.0000004391$ 0.0000004391
24J Rendah
$ 0.0000004433
$ 0.0000004433$ 0.0000004433
24J Tinggi

$ 0.0000004391
$ 0.0000004391$ 0.0000004391

$ 0.0000004433
$ 0.0000004433$ 0.0000004433

$ 0.00000764
$ 0.00000764$ 0.00000764

$ 0.000000288884040432
$ 0.000000288884040432$ 0.000000288884040432

+0.11%

+0.29%

-0.59%

-0.59%

NFT (NFT) harga masa nyata ialah $ 0.000000443. Sepanjang 24 jam yang lalu, NFT didagangkan antara $ 0.0000004391 rendah dan $ 0.0000004433 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NFT sepanjang masa ialah $ 0.00000764, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000288884040432.

Dari segi prestasi jangka pendek, NFT telah berubah sebanyak +0.11% sejak sejam yang lalu, +0.29% dalam 24 jam dan -0.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NFT (NFT) Maklumat Pasaran

No.133

$ 443.00M
$ 443.00M$ 443.00M

$ 70.15K
$ 70.15K$ 70.15K

$ 443.00M
$ 443.00M$ 443.00M

999.99T
999.99T 999.99T

999,990,000,000,000
999,990,000,000,000 999,990,000,000,000

999,990,000,000,000
999,990,000,000,000 999,990,000,000,000

100.00%

0.01%

TRX

Had Pasaran semasa NFT ialah $ 443.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 70.15K. Bekalan edaran NFT ialah 999.99T, dengan jumlah bekalan sebanyak 999990000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 443.00M.

NFT (NFT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NFT hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000001281+0.29%
30 Hari$ -0.0000000238-5.10%
60 Hari$ -0.0000000316-6.66%
90 Hari$ +0.0000000338+8.26%
Perubahan Harga NFT Hari Ini

Hari ini, NFT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000000001281 (+0.29%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNFT

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000000238 (-5.10%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NFT

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NFT mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000000316 (-6.66%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NFT

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0000000338 (+8.26%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NFT (NFT)?

Semak NFThalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu NFT (NFT)

APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent.

NFT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NFT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NFT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang NFT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NFT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NFT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NFT (NFT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NFT (NFT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NFT.

Semak NFT ramalan harga sekarang!

Tokenomik NFT (NFT)

Memahami tokenomik NFT (NFT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NFT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NFT (NFT)

Mencari cara membeli NFT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NFT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NFT kepada Mata Wang Tempatan

1 NFT(NFT) ke VND
0.011657545
1 NFT(NFT) ke AUD
A$0.00000066007
1 NFT(NFT) ke GBP
0.00000032339
1 NFT(NFT) ke EUR
0.00000037212
1 NFT(NFT) ke USD
$0.000000443
1 NFT(NFT) ke MYR
RM0.0000018606
1 NFT(NFT) ke TRY
0.00001828704
1 NFT(NFT) ke JPY
¥0.000064678
1 NFT(NFT) ke ARS
ARS$0.00064765714
1 NFT(NFT) ke RUB
0.00003667597
1 NFT(NFT) ke INR
0.00003899286
1 NFT(NFT) ke IDR
Rp0.00726229392
1 NFT(NFT) ke KRW
0.00061187603
1 NFT(NFT) ke PHP
0.00002523771
1 NFT(NFT) ke EGP
￡E.0.00002129944
1 NFT(NFT) ke BRL
R$0.0000023479
1 NFT(NFT) ke CAD
C$0.00000060691
1 NFT(NFT) ke BDT
0.0000539574
1 NFT(NFT) ke NGN
0.00066217868
1 NFT(NFT) ke COP
$0.00173046875
1 NFT(NFT) ke ZAR
R.0.00000769048
1 NFT(NFT) ke UAH
0.00001823831
1 NFT(NFT) ke VES
Bs0.00007088
1 NFT(NFT) ke CLP
$0.000420407
1 NFT(NFT) ke PKR
Rs0.00012574112
1 NFT(NFT) ke KZT
0.00023971616
1 NFT(NFT) ke THB
฿0.00001403424
1 NFT(NFT) ke TWD
NT$0.00001334316
1 NFT(NFT) ke AED
د.إ0.00000162581
1 NFT(NFT) ke CHF
Fr0.00000034554
1 NFT(NFT) ke HKD
HK$0.00000344654
1 NFT(NFT) ke AMD
֏0.0001694032
1 NFT(NFT) ke MAD
.د.م0.00000397371
1 NFT(NFT) ke MXN
$0.00000811576
1 NFT(NFT) ke SAR
ريال0.00000166125
1 NFT(NFT) ke PLN
0.00000159037
1 NFT(NFT) ke RON
лв0.00000189604
1 NFT(NFT) ke SEK
kr0.00000409332
1 NFT(NFT) ke BGN
лв0.00000073095
1 NFT(NFT) ke HUF
Ft0.0001460571
1 NFT(NFT) ke CZK
0.00000911251
1 NFT(NFT) ke KWD
د.ك0.000000135115
1 NFT(NFT) ke ILS
0.00000147962
1 NFT(NFT) ke AOA
Kz0.00040382551
1 NFT(NFT) ke BHD
.د.ب0.000000167011
1 NFT(NFT) ke BMD
$0.000000443
1 NFT(NFT) ke DKK
kr0.00000279533
1 NFT(NFT) ke HNL
L0.00001161989
1 NFT(NFT) ke MUR
0.00002004575
1 NFT(NFT) ke NAD
$0.00000769491
1 NFT(NFT) ke NOK
kr0.00000433697
1 NFT(NFT) ke NZD
$0.00000073981
1 NFT(NFT) ke PAB
B/.0.000000443
1 NFT(NFT) ke PGK
K0.00000185174
1 NFT(NFT) ke QAR
ر.ق0.00000161252
1 NFT(NFT) ke RSD
дин.0.00004389687

NFT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NFT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web NFT Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NFT

Berapakah nilai NFT (NFT) hari ini?
Harga langsung NFT dalam USD ialah 0.000000443 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NFT ke USD?
Harga semasa NFT ke USD ialah $ 0.000000443. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NFT?
Had pasaran untuk NFT ialah $ 443.00M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NFT?
Bekalan edaran NFT ialah 999.99T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NFT?
NFT mencapai harga ATH sebanyak 0.00000764 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NFT?
NFT melihat harga ATL sebanyak 0.000000288884040432 USD.
Berapakah jumlah dagangan NFT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NFTialah $ 70.15K USD.
Adakah NFT akan naik lebih tinggi tahun ini?
NFT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NFTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:33:06 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

