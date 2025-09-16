Lagi Mengenai NFTAI

Maklumat Harga NFTAI

Kertas putih NFTAI

Laman Web Rasmi NFTAI

Tokenomik NFTAI

Ramalan Harga NFTAI

Sejarah NFTAI

NFTAI Panduan Membeli

Penukar Mata Wang NFTAI-ke-Fiat

NFTAI Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

NFT Ai Logo

NFT AiHargae(NFTAI)

1 NFTAI ke USD Harga Langsung:

$0.0001329
$0.0001329$0.0001329
-8.84%1D
USD
NFT Ai (NFTAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:33:15 (UTC+8)

NFT Ai (NFTAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001297
$ 0.0001297$ 0.0001297
24J Rendah
$ 0.00019
$ 0.00019$ 0.00019
24J Tinggi

$ 0.0001297
$ 0.0001297$ 0.0001297

$ 0.00019
$ 0.00019$ 0.00019

--
----

--
----

-4.39%

-8.84%

-12.51%

-12.51%

NFT Ai (NFTAI) harga masa nyata ialah $ 0.0001329. Sepanjang 24 jam yang lalu, NFTAI didagangkan antara $ 0.0001297 rendah dan $ 0.00019 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NFTAI sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, NFTAI telah berubah sebanyak -4.39% sejak sejam yang lalu, -8.84% dalam 24 jam dan -12.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NFT Ai (NFTAI) Maklumat Pasaran

--
----

$ 1.43K
$ 1.43K$ 1.43K

$ 132.90K
$ 132.90K$ 132.90K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Had Pasaran semasa NFT Ai ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.43K. Bekalan edaran NFTAI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 132.90K.

NFT Ai (NFTAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NFT Ai hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000012888-8.84%
30 Hari$ -0.0002581-66.02%
60 Hari$ -0.0015501-92.11%
90 Hari$ -0.0011671-89.78%
Perubahan Harga NFT Ai Hari Ini

Hari ini, NFTAI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000012888 (-8.84%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNFT Ai

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0002581 (-66.02%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NFT Ai

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NFTAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.0015501 (-92.11%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NFT Ai

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0011671 (-89.78%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NFT Ai (NFTAI)?

Semak NFT Aihalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu NFT Ai (NFTAI)

NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels.

NFT Ai tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NFT Ai pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NFTAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang NFT Ai di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NFT Ai anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NFT Ai Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NFT Ai (NFTAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NFT Ai (NFTAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NFT Ai.

Semak NFT Ai ramalan harga sekarang!

Tokenomik NFT Ai (NFTAI)

Memahami tokenomik NFT Ai (NFTAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NFTAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NFT Ai (NFTAI)

Mencari cara membeli NFT Ai? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NFT Ai di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NFTAI kepada Mata Wang Tempatan

1 NFT Ai(NFTAI) ke VND
3.4972635
1 NFT Ai(NFTAI) ke AUD
A$0.000198021
1 NFT Ai(NFTAI) ke GBP
0.000097017
1 NFT Ai(NFTAI) ke EUR
0.000111636
1 NFT Ai(NFTAI) ke USD
$0.0001329
1 NFT Ai(NFTAI) ke MYR
RM0.00055818
1 NFT Ai(NFTAI) ke TRY
0.005486112
1 NFT Ai(NFTAI) ke JPY
¥0.0194034
1 NFT Ai(NFTAI) ke ARS
ARS$0.194297142
1 NFT Ai(NFTAI) ke RUB
0.011002791
1 NFT Ai(NFTAI) ke INR
0.011697858
1 NFT Ai(NFTAI) ke IDR
Rp2.178688176
1 NFT Ai(NFTAI) ke KRW
0.183562809
1 NFT Ai(NFTAI) ke PHP
0.007571313
1 NFT Ai(NFTAI) ke EGP
￡E.0.006389832
1 NFT Ai(NFTAI) ke BRL
R$0.00070437
1 NFT Ai(NFTAI) ke CAD
C$0.000182073
1 NFT Ai(NFTAI) ke BDT
0.01618722
1 NFT Ai(NFTAI) ke NGN
0.198653604
1 NFT Ai(NFTAI) ke COP
$0.519140625
1 NFT Ai(NFTAI) ke ZAR
R.0.002307144
1 NFT Ai(NFTAI) ke UAH
0.005471493
1 NFT Ai(NFTAI) ke VES
Bs0.021264
1 NFT Ai(NFTAI) ke CLP
$0.1261221
1 NFT Ai(NFTAI) ke PKR
Rs0.037722336
1 NFT Ai(NFTAI) ke KZT
0.071914848
1 NFT Ai(NFTAI) ke THB
฿0.004210272
1 NFT Ai(NFTAI) ke TWD
NT$0.004002948
1 NFT Ai(NFTAI) ke AED
د.إ0.000487743
1 NFT Ai(NFTAI) ke CHF
Fr0.000103662
1 NFT Ai(NFTAI) ke HKD
HK$0.001033962
1 NFT Ai(NFTAI) ke AMD
֏0.05082096
1 NFT Ai(NFTAI) ke MAD
.د.م0.001192113
1 NFT Ai(NFTAI) ke MXN
$0.002434728
1 NFT Ai(NFTAI) ke SAR
ريال0.000498375
1 NFT Ai(NFTAI) ke PLN
0.000477111
1 NFT Ai(NFTAI) ke RON
лв0.000568812
1 NFT Ai(NFTAI) ke SEK
kr0.001227996
1 NFT Ai(NFTAI) ke BGN
лв0.000219285
1 NFT Ai(NFTAI) ke HUF
Ft0.04381713
1 NFT Ai(NFTAI) ke CZK
0.002733753
1 NFT Ai(NFTAI) ke KWD
د.ك0.0000405345
1 NFT Ai(NFTAI) ke ILS
0.000443886
1 NFT Ai(NFTAI) ke AOA
Kz0.121147653
1 NFT Ai(NFTAI) ke BHD
.د.ب0.0000501033
1 NFT Ai(NFTAI) ke BMD
$0.0001329
1 NFT Ai(NFTAI) ke DKK
kr0.000838599
1 NFT Ai(NFTAI) ke HNL
L0.003485967
1 NFT Ai(NFTAI) ke MUR
0.006013725
1 NFT Ai(NFTAI) ke NAD
$0.002308473
1 NFT Ai(NFTAI) ke NOK
kr0.001301091
1 NFT Ai(NFTAI) ke NZD
$0.000221943
1 NFT Ai(NFTAI) ke PAB
B/.0.0001329
1 NFT Ai(NFTAI) ke PGK
K0.000555522
1 NFT Ai(NFTAI) ke QAR
ر.ق0.000483756
1 NFT Ai(NFTAI) ke RSD
дин.0.013169061

NFT Ai Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NFT Ai, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web NFT Ai Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NFT Ai

Berapakah nilai NFT Ai (NFTAI) hari ini?
Harga langsung NFTAI dalam USD ialah 0.0001329 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NFTAI ke USD?
Harga semasa NFTAI ke USD ialah $ 0.0001329. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NFT Ai?
Had pasaran untuk NFTAI ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NFTAI?
Bekalan edaran NFTAI ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NFTAI?
NFTAI mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NFTAI?
NFTAI melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan NFTAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NFTAIialah $ 1.43K USD.
Adakah NFTAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
NFTAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NFTAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:33:15 (UTC+8)

NFT Ai (NFTAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator NFTAI-ke-USD

Jumlah

NFTAI
NFTAI
USD
USD

1 NFTAI = 0.0001329 USD

Berdagang NFTAI

NFTAIUSDT
$0.0001329
$0.0001329$0.0001329
-8.84%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan