$0.00006594
-0.96%1D
NFT Combining (NFTC) Carta Harga Langsung
NFT Combining (NFTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

0.00%

-0.96%

-1.53%

-1.53%

NFT Combining (NFTC) harga masa nyata ialah $ 0.00006594. Sepanjang 24 jam yang lalu, NFTC didagangkan antara $ 0.00006594 rendah dan $ 0.00006658 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NFTC sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, NFTC telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.96% dalam 24 jam dan -1.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NFT Combining (NFTC) Maklumat Pasaran

BSC

Had Pasaran semasa NFT Combining ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.69. Bekalan edaran NFTC ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 810000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 53.41K.

NFT Combining (NFTC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NFT Combining hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000006392-0.96%
30 Hari$ -0.00004928-42.78%
60 Hari$ -0.00013408-67.04%
90 Hari$ -0.00015369-69.98%
Perubahan Harga NFT Combining Hari Ini

Hari ini, NFTC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000006392 (-0.96%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNFT Combining

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00004928 (-42.78%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NFT Combining

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NFTC mengalami perubahan sebanyak $ -0.00013408 (-67.04%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NFT Combining

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00015369 (-69.98%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NFT Combining (NFTC)?

Semak NFT Combininghalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu NFT Combining (NFTC)

NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow.

NFT Combining tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NFT Combining pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NFTC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang NFT Combining di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NFT Combining anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NFT Combining Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NFT Combining (NFTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NFT Combining (NFTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NFT Combining.

Semak NFT Combining ramalan harga sekarang!

Tokenomik NFT Combining (NFTC)

Memahami tokenomik NFT Combining (NFTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NFTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NFT Combining (NFTC)

Mencari cara membeli NFT Combining? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NFT Combining di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NFT Combining Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NFT Combining, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web NFT Combining Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NFT Combining

Berapakah nilai NFT Combining (NFTC) hari ini?
Harga langsung NFTC dalam USD ialah 0.00006594 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NFTC ke USD?
Harga semasa NFTC ke USD ialah $ 0.00006594. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NFT Combining?
Had pasaran untuk NFTC ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NFTC?
Bekalan edaran NFTC ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NFTC?
NFTC mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NFTC?
NFTC melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan NFTC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NFTCialah $ 2.69 USD.
Adakah NFTC akan naik lebih tinggi tahun ini?
NFTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NFTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

