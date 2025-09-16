Lagi Mengenai NGC

Naga Coin Logo

Naga CoinHargae(NGC)

1 NGC ke USD Harga Langsung:

$0.00832
$0.00832
+4.65%1D
USD
Naga Coin (NGC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:33:22 (UTC+8)

Naga Coin (NGC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00795
$ 0.00795
24J Rendah
$ 0.01
$ 0.01
24J Tinggi

$ 0.00795
$ 0.00795

$ 0.01
$ 0.01

$ 4.334139823913574
$ 4.334139823913574

$ 0.006163732939945345
$ 0.006163732939945345

0.00%

+4.65%

+1.21%

+1.21%

Naga Coin (NGC) harga masa nyata ialah $ 0.00832. Sepanjang 24 jam yang lalu, NGC didagangkan antara $ 0.00795 rendah dan $ 0.01 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NGC sepanjang masa ialah $ 4.334139823913574, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.006163732939945345.

Dari segi prestasi jangka pendek, NGC telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +4.65% dalam 24 jam dan +1.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Naga Coin (NGC) Maklumat Pasaran

No.5435

$ 0.00
$ 0.00

$ 21.39K
$ 21.39K

$ 648.21K
$ 648.21K

0.00
0.00

77,910,266.157691
77,910,266.157691

ETH

Had Pasaran semasa Naga Coin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 21.39K. Bekalan edaran NGC ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 77910266.157691. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 648.21K.

Naga Coin (NGC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Naga Coin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003697+4.65%
30 Hari$ +0.00041+5.18%
60 Hari$ -0.0028-25.18%
90 Hari$ -0.00911-52.27%
Perubahan Harga Naga Coin Hari Ini

Hari ini, NGC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0003697 (+4.65%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNaga Coin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00041 (+5.18%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Naga Coin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NGC mengalami perubahan sebanyak $ -0.0028 (-25.18%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Naga Coin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00911 (-52.27%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Naga Coin (NGC)?

Semak Naga Coinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Naga Coin (NGC)

Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance.

Naga Coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Naga Coin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NGC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Naga Coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Naga Coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Naga Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Naga Coin (NGC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Naga Coin (NGC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Naga Coin.

Semak Naga Coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Naga Coin (NGC)

Memahami tokenomik Naga Coin (NGC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NGC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Naga Coin (NGC)

Mencari cara membeli Naga Coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Naga Coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NGC kepada Mata Wang Tempatan

1 Naga Coin(NGC) ke VND
218.9408
1 Naga Coin(NGC) ke AUD
A$0.0123968
1 Naga Coin(NGC) ke GBP
0.0060736
1 Naga Coin(NGC) ke EUR
0.0069888
1 Naga Coin(NGC) ke USD
$0.00832
1 Naga Coin(NGC) ke MYR
RM0.034944
1 Naga Coin(NGC) ke TRY
0.3434496
1 Naga Coin(NGC) ke JPY
¥1.21472
1 Naga Coin(NGC) ke ARS
ARS$12.1636736
1 Naga Coin(NGC) ke RUB
0.6888128
1 Naga Coin(NGC) ke INR
0.7323264
1 Naga Coin(NGC) ke IDR
Rp136.3934208
1 Naga Coin(NGC) ke KRW
11.4916672
1 Naga Coin(NGC) ke PHP
0.4739904
1 Naga Coin(NGC) ke EGP
￡E.0.4000256
1 Naga Coin(NGC) ke BRL
R$0.044096
1 Naga Coin(NGC) ke CAD
C$0.0113984
1 Naga Coin(NGC) ke BDT
1.013376
1 Naga Coin(NGC) ke NGN
12.4364032
1 Naga Coin(NGC) ke COP
$32.5
1 Naga Coin(NGC) ke ZAR
R.0.1444352
1 Naga Coin(NGC) ke UAH
0.3425344
1 Naga Coin(NGC) ke VES
Bs1.3312
1 Naga Coin(NGC) ke CLP
$7.89568
1 Naga Coin(NGC) ke PKR
Rs2.3615488
1 Naga Coin(NGC) ke KZT
4.5021184
1 Naga Coin(NGC) ke THB
฿0.2635776
1 Naga Coin(NGC) ke TWD
NT$0.2505984
1 Naga Coin(NGC) ke AED
د.إ0.0305344
1 Naga Coin(NGC) ke CHF
Fr0.0064896
1 Naga Coin(NGC) ke HKD
HK$0.0647296
1 Naga Coin(NGC) ke AMD
֏3.181568
1 Naga Coin(NGC) ke MAD
.د.م0.0746304
1 Naga Coin(NGC) ke MXN
$0.1524224
1 Naga Coin(NGC) ke SAR
ريال0.0312
1 Naga Coin(NGC) ke PLN
0.0298688
1 Naga Coin(NGC) ke RON
лв0.0356096
1 Naga Coin(NGC) ke SEK
kr0.0768768
1 Naga Coin(NGC) ke BGN
лв0.013728
1 Naga Coin(NGC) ke HUF
Ft2.743104
1 Naga Coin(NGC) ke CZK
0.1711424
1 Naga Coin(NGC) ke KWD
د.ك0.0025376
1 Naga Coin(NGC) ke ILS
0.0277888
1 Naga Coin(NGC) ke AOA
Kz7.5842624
1 Naga Coin(NGC) ke BHD
.د.ب0.00313664
1 Naga Coin(NGC) ke BMD
$0.00832
1 Naga Coin(NGC) ke DKK
kr0.0524992
1 Naga Coin(NGC) ke HNL
L0.2182336
1 Naga Coin(NGC) ke MUR
0.37648
1 Naga Coin(NGC) ke NAD
$0.1445184
1 Naga Coin(NGC) ke NOK
kr0.0814528
1 Naga Coin(NGC) ke NZD
$0.0138944
1 Naga Coin(NGC) ke PAB
B/.0.00832
1 Naga Coin(NGC) ke PGK
K0.0347776
1 Naga Coin(NGC) ke QAR
ر.ق0.0302848
1 Naga Coin(NGC) ke RSD
дин.0.8244288

Naga Coin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Naga Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Naga Coin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Naga Coin

Berapakah nilai Naga Coin (NGC) hari ini?
Harga langsung NGC dalam USD ialah 0.00832 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NGC ke USD?
Harga semasa NGC ke USD ialah $ 0.00832. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Naga Coin?
Had pasaran untuk NGC ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NGC?
Bekalan edaran NGC ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NGC?
NGC mencapai harga ATH sebanyak 4.334139823913574 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NGC?
NGC melihat harga ATL sebanyak 0.006163732939945345 USD.
Berapakah jumlah dagangan NGC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NGCialah $ 21.39K USD.
Adakah NGC akan naik lebih tinggi tahun ini?
NGC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NGCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:33:22 (UTC+8)

Naga Coin (NGC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

$0.00832
