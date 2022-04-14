Tokenomik Naga Coin (NGC)

Lihat cerapan utama tentang Naga Coin (NGC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Naga Coin (NGC) Maklumat

Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance.

Laman Web Rasmi:
https://nagacoin.io
Kertas putih:
https://docsend.com/view/srsg4zw
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x72dd4b6bd852a3aa172be4d6c5a6dbec588cf131

Naga Coin (NGC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Naga Coin (NGC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 77.91M
$ 77.91M$ 77.91M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 600.69K
$ 600.69K$ 600.69K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.13
$ 0.13$ 0.13
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.006163732939945345
$ 0.006163732939945345$ 0.006163732939945345
Harga Semasa:
$ 0.00771
$ 0.00771$ 0.00771

Tokenomik Naga Coin (NGC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Naga Coin (NGC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NGC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NGC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NGC, terokai NGC harga langsung token!

Cara Membeli NGC

Berminat untuk menambah Naga Coin (NGC) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli NGC, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Naga Coin (NGC) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga NGC membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

NGC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NGC? Halaman ramalan harga NGC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.