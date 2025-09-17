Lagi Mengenai NIBI

Nibiru Chain Logo

Nibiru ChainHargae(NIBI)

1 NIBI ke USD Harga Langsung:

Nibiru Chain (NIBI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:44:06 (UTC+8)

Nibiru Chain (NIBI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
Nibiru Chain (NIBI) harga masa nyata ialah $ 0.009709. Sepanjang 24 jam yang lalu, NIBI didagangkan antara $ 0.009601 rendah dan $ 0.009778 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NIBI sepanjang masa ialah $ 0.9738086940154845, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00835135941009936.

Dari segi prestasi jangka pendek, NIBI telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, +0.59% dalam 24 jam dan -4.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nibiru Chain (NIBI) Maklumat Pasaran

No.1277

Had Pasaran semasa Nibiru Chain ialah $ 7.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 251.57K. Bekalan edaran NIBI ialah 787.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 980339593.6377542. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.56M.

Nibiru Chain (NIBI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Nibiru Chain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00005695+0.59%
30 Hari$ +0.000033+0.34%
60 Hari$ -0.002451-20.16%
90 Hari$ -0.004531-31.82%
Perubahan Harga Nibiru Chain Hari Ini

Hari ini, NIBI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00005695 (+0.59%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNibiru Chain

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000033 (+0.34%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Nibiru Chain

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NIBI mengalami perubahan sebanyak $ -0.002451 (-20.16%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Nibiru Chain

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.004531 (-31.82%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Nibiru Chain (NIBI)?

Semak Nibiru Chainhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Nibiru Chain (NIBI)

Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

Nibiru Chain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Nibiru Chain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NIBI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Nibiru Chain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Nibiru Chain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Nibiru Chain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nibiru Chain (NIBI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nibiru Chain (NIBI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nibiru Chain.

Semak Nibiru Chain ramalan harga sekarang!

Tokenomik Nibiru Chain (NIBI)

Memahami tokenomik Nibiru Chain (NIBI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NIBI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Nibiru Chain (NIBI)

Mencari cara membeli Nibiru Chain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Nibiru Chain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NIBI kepada Mata Wang Tempatan

Nibiru Chain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Nibiru Chain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Nibiru Chain Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nibiru Chain

Berapakah nilai Nibiru Chain (NIBI) hari ini?
Harga langsung NIBI dalam USD ialah 0.009709 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NIBI ke USD?
Harga semasa NIBI ke USD ialah $ 0.009709. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nibiru Chain?
Had pasaran untuk NIBI ialah $ 7.64M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NIBI?
Bekalan edaran NIBI ialah 787.37M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NIBI?
NIBI mencapai harga ATH sebanyak 0.9738086940154845 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NIBI?
NIBI melihat harga ATL sebanyak 0.00835135941009936 USD.
Berapakah jumlah dagangan NIBI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NIBIialah $ 251.57K USD.
Adakah NIBI akan naik lebih tinggi tahun ini?
NIBI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NIBIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:44:06 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

