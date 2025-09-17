Apakah itu Nibiru Chain (NIBI)

Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

Nibiru Chain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Nibiru Chain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak NIBI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Nibiru Chain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Nibiru Chain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Nibiru Chain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nibiru Chain (NIBI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nibiru Chain (NIBI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nibiru Chain.

Semak Nibiru Chain ramalan harga sekarang!

Tokenomik Nibiru Chain (NIBI)

Memahami tokenomik Nibiru Chain (NIBI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NIBI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Nibiru Chain (NIBI)

Mencari cara membeli Nibiru Chain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Nibiru Chain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NIBI kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Nibiru Chain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Nibiru Chain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nibiru Chain Berapakah nilai Nibiru Chain (NIBI) hari ini? Harga langsung NIBI dalam USD ialah 0.009709 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NIBI ke USD? $ 0.009709 . Lihat Harga semasa NIBI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Nibiru Chain? Had pasaran untuk NIBI ialah $ 7.64M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NIBI? Bekalan edaran NIBI ialah 787.37M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NIBI? NIBI mencapai harga ATH sebanyak 0.9738086940154845 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NIBI? NIBI melihat harga ATL sebanyak 0.00835135941009936 USD . Berapakah jumlah dagangan NIBI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NIBIialah $ 251.57K USD . Adakah NIBI akan naik lebih tinggi tahun ini? NIBI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NIBIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Nibiru Chain (NIBI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan