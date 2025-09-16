Lagi Mengenai NIGELLA

Nigella Chain Logo

Nigella ChainHargae(NIGELLA)

1 NIGELLA ke USD Harga Langsung:

$0.331
$0.331$0.331
+6.15%1D
USD
Nigella Chain (NIGELLA) Carta Harga Langsung
Nigella Chain (NIGELLA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3077
$ 0.3077$ 0.3077
24J Rendah
$ 0.3458
$ 0.3458$ 0.3458
24J Tinggi

$ 0.3077
$ 0.3077$ 0.3077

$ 0.3458
$ 0.3458$ 0.3458

$ 102.54239819984525
$ 102.54239819984525$ 102.54239819984525

$ 0.0500157372473887
$ 0.0500157372473887$ 0.0500157372473887

-0.61%

+6.15%

-6.42%

-6.42%

Nigella Chain (NIGELLA) harga masa nyata ialah $ 0.3311. Sepanjang 24 jam yang lalu, NIGELLA didagangkan antara $ 0.3077 rendah dan $ 0.3458 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NIGELLA sepanjang masa ialah $ 102.54239819984525, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0500157372473887.

Dari segi prestasi jangka pendek, NIGELLA telah berubah sebanyak -0.61% sejak sejam yang lalu, +6.15% dalam 24 jam dan -6.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nigella Chain (NIGELLA) Maklumat Pasaran

No.4392

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 109.32K
$ 109.32K$ 109.32K

$ 62.25M
$ 62.25M$ 62.25M

0.00
0.00 0.00

188,017,377
188,017,377 188,017,377

NIGELLA

Had Pasaran semasa Nigella Chain ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 109.32K. Bekalan edaran NIGELLA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 188017377. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.25M.

Nigella Chain (NIGELLA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Nigella Chain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.019177+6.15%
30 Hari$ -0.2049-38.23%
60 Hari$ -0.2102-38.84%
90 Hari$ +0.111+50.43%
Perubahan Harga Nigella Chain Hari Ini

Hari ini, NIGELLA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.019177 (+6.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNigella Chain

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.2049 (-38.23%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Nigella Chain

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NIGELLA mengalami perubahan sebanyak $ -0.2102 (-38.84%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Nigella Chain

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.111 (+50.43%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Nigella Chain (NIGELLA)?

Semak Nigella Chainhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Nigella Chain (NIGELLA)

Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology.

Nigella Chain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Nigella Chain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NIGELLA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Nigella Chain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Nigella Chain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Nigella Chain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nigella Chain (NIGELLA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nigella Chain (NIGELLA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nigella Chain.

Semak Nigella Chain ramalan harga sekarang!

Tokenomik Nigella Chain (NIGELLA)

Memahami tokenomik Nigella Chain (NIGELLA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NIGELLA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Nigella Chain (NIGELLA)

Mencari cara membeli Nigella Chain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Nigella Chain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NIGELLA kepada Mata Wang Tempatan

1 Nigella Chain(NIGELLA) ke VND
8,712.8965
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke AUD
A$0.49665
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke GBP
0.241703
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke EUR
0.278124
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke USD
$0.3311
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke MYR
RM1.39062
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke TRY
13.664497
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke JPY
¥48.3406
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke ARS
ARS$484.061578
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke RUB
27.477989
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke INR
29.1368
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke IDR
Rp5,427.867984
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke KRW
457.318631
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke PHP
18.80648
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke EGP
￡E.15.915977
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke BRL
R$1.75483
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke CAD
C$0.453607
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke BDT
40.32798
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke NGN
494.915036
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke COP
$1,293.359375
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke ZAR
R.5.744585
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke UAH
13.631387
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke VES
Bs52.976
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke CLP
$314.2139
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke PKR
Rs93.979424
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke KZT
179.164832
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke THB
฿10.485937
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke TWD
NT$9.959488
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke AED
د.إ1.215137
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke CHF
Fr0.258258
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke HKD
HK$2.575958
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke AMD
֏126.61264
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke MAD
.د.م2.969967
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke MXN
$6.072374
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke SAR
ريال1.241625
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke PLN
1.188649
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke RON
лв1.413797
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke SEK
kr3.056053
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke BGN
лв0.546315
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke HUF
Ft108.912034
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke CZK
6.797483
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke KWD
د.ك0.1006544
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke ILS
1.102563
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke AOA
Kz301.820827
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke BHD
.د.ب0.1248247
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke BMD
$0.3311
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke DKK
kr2.08593
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke HNL
L8.684753
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke MUR
14.982275
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke NAD
$5.751207
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke NOK
kr3.238158
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke NZD
$0.552937
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke PAB
B/.0.3311
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke PGK
K1.383998
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke QAR
ر.ق1.205204
1 Nigella Chain(NIGELLA) ke RSD
дин.32.762345

Nigella Chain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Nigella Chain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Nigella Chain Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nigella Chain

Berapakah nilai Nigella Chain (NIGELLA) hari ini?
Harga langsung NIGELLA dalam USD ialah 0.3311 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NIGELLA ke USD?
Harga semasa NIGELLA ke USD ialah $ 0.3311. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nigella Chain?
Had pasaran untuk NIGELLA ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NIGELLA?
Bekalan edaran NIGELLA ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NIGELLA?
NIGELLA mencapai harga ATH sebanyak 102.54239819984525 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NIGELLA?
NIGELLA melihat harga ATL sebanyak 0.0500157372473887 USD.
Berapakah jumlah dagangan NIGELLA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NIGELLAialah $ 109.32K USD.
Adakah NIGELLA akan naik lebih tinggi tahun ini?
NIGELLA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NIGELLAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Nigella Chain (NIGELLA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator NIGELLA-ke-USD

Jumlah

NIGELLA
NIGELLA
USD
USD

1 NIGELLA = 0.3311 USD

Berdagang NIGELLA

NIGELLAUSDT
$0.331
$0.331$0.331
+6.12%

