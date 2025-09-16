Lagi Mengenai NIL

Nil Token (NIL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:56:17 (UTC+8)

Nil Token (NIL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.308
$ 0.308$ 0.308
24J Rendah
$ 0.3212
$ 0.3212$ 0.3212
24J Tinggi

$ 0.308
$ 0.308$ 0.308

$ 0.3212
$ 0.3212$ 0.3212

$ 0.9515934002951024
$ 0.9515934002951024$ 0.9515934002951024

$ 0.24213157208932268
$ 0.24213157208932268$ 0.24213157208932268

+0.31%

+1.15%

+1.83%

+1.83%

Nil Token (NIL) harga masa nyata ialah $ 0.3159. Sepanjang 24 jam yang lalu, NIL didagangkan antara $ 0.308 rendah dan $ 0.3212 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NIL sepanjang masa ialah $ 0.9515934002951024, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.24213157208932268.

Dari segi prestasi jangka pendek, NIL telah berubah sebanyak +0.31% sejak sejam yang lalu, +1.15% dalam 24 jam dan +1.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nil Token (NIL) Maklumat Pasaran

No.516

$ 61.65M
$ 61.65M$ 61.65M

$ 686.05K
$ 686.05K$ 686.05K

$ 315.90M
$ 315.90M$ 315.90M

195.15M
195.15M 195.15M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

NILLION

Had Pasaran semasa Nil Token ialah $ 61.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 686.05K. Bekalan edaran NIL ialah 195.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 315.90M.

Nil Token (NIL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Nil Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003592+1.15%
30 Hari$ +0.0092+2.99%
60 Hari$ -0.0037-1.16%
90 Hari$ +0.0006+0.19%
Perubahan Harga Nil Token Hari Ini

Hari ini, NIL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.003592 (+1.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNil Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0092 (+2.99%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Nil Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NIL mengalami perubahan sebanyak $ -0.0037 (-1.16%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Nil Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0006 (+0.19%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Nil Token (NIL)?

Semak Nil Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Nil Token (NIL)

Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.

Nil Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Nil Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NIL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Nil Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Nil Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Nil Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nil Token (NIL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nil Token (NIL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nil Token.

Semak Nil Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Nil Token (NIL)

Memahami tokenomik Nil Token (NIL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NIL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Nil Token (NIL)

Mencari cara membeli Nil Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Nil Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NIL kepada Mata Wang Tempatan

Nil Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Nil Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Nil Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nil Token

Berapakah nilai Nil Token (NIL) hari ini?
Harga langsung NIL dalam USD ialah 0.3159 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NIL ke USD?
Harga semasa NIL ke USD ialah $ 0.3159. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nil Token?
Had pasaran untuk NIL ialah $ 61.65M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NIL?
Bekalan edaran NIL ialah 195.15M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NIL?
NIL mencapai harga ATH sebanyak 0.9515934002951024 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NIL?
NIL melihat harga ATL sebanyak 0.24213157208932268 USD.
Berapakah jumlah dagangan NIL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NILialah $ 686.05K USD.
Adakah NIL akan naik lebih tinggi tahun ini?
NIL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NILramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:56:17 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

