Tokenomik Nil Token (NIL)

Lihat cerapan utama tentang Nil Token (NIL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Nil Token (NIL) Maklumat

Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.

Laman Web Rasmi:
https://www.nillion.com/
Kertas putih:
https://docs.nillion.com/
Peneroka Blok:
https://mintscan.io/nillion

Nil Token (NIL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Nil Token (NIL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 68.32M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 195.15M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 350.10M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.8799
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.24213157208932268
Harga Semasa:
$ 0.3501
Tokenomik Nil Token (NIL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Nil Token (NIL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NIL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NIL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NIL, terokai NIL harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.