Nimiq Logo

NimiqHargae(NIM)

1 NIM ke USD Harga Langsung:

$0.000681
$0.000681$0.000681
-2.01%1D
USD
Nimiq (NIM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:44:13 (UTC+8)

Nimiq (NIM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000681
$ 0.000681$ 0.000681
24J Rendah
$ 0.000722
$ 0.000722$ 0.000722
24J Tinggi

$ 0.000681
$ 0.000681$ 0.000681

$ 0.000722
$ 0.000722$ 0.000722

$ 0.03470170125365257
$ 0.03470170125365257$ 0.03470170125365257

$ 0.000283365354978
$ 0.000283365354978$ 0.000283365354978

-2.02%

-2.01%

-4.09%

-4.09%

Nimiq (NIM) harga masa nyata ialah $ 0.000681. Sepanjang 24 jam yang lalu, NIM didagangkan antara $ 0.000681 rendah dan $ 0.000722 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NIM sepanjang masa ialah $ 0.03470170125365257, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000283365354978.

Dari segi prestasi jangka pendek, NIM telah berubah sebanyak -2.02% sejak sejam yang lalu, -2.01% dalam 24 jam dan -4.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nimiq (NIM) Maklumat Pasaran

No.1187

$ 9.16M
$ 9.16M$ 9.16M

$ 3.80K
$ 3.80K$ 3.80K

$ 14.30M
$ 14.30M$ 14.30M

13.45B
13.45B 13.45B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

13,447,383,044.3133
13,447,383,044.3133 13,447,383,044.3133

64.03%

NIMIQ

Had Pasaran semasa Nimiq ialah $ 9.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.80K. Bekalan edaran NIM ialah 13.45B, dengan jumlah bekalan sebanyak 13447383044.3133. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.30M.

Nimiq (NIM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Nimiq hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001397-2.01%
30 Hari$ +0.000027+4.12%
60 Hari$ -0.000088-11.45%
90 Hari$ -0.000188-21.64%
Perubahan Harga Nimiq Hari Ini

Hari ini, NIM mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001397 (-2.01%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNimiq

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000027 (+4.12%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Nimiq

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NIM mengalami perubahan sebanyak $ -0.000088 (-11.45%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Nimiq

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000188 (-21.64%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Nimiq (NIM)?

Semak Nimiqhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Nimiq (NIM)

Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.

Nimiq tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Nimiq pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NIM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Nimiq di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Nimiq anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Nimiq Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nimiq (NIM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nimiq (NIM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nimiq.

Semak Nimiq ramalan harga sekarang!

Tokenomik Nimiq (NIM)

Memahami tokenomik Nimiq (NIM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NIM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Nimiq (NIM)

Mencari cara membeli Nimiq? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Nimiq di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NIM kepada Mata Wang Tempatan

1 Nimiq(NIM) ke VND
17.920515
1 Nimiq(NIM) ke AUD
A$0.00101469
1 Nimiq(NIM) ke GBP
0.00049713
1 Nimiq(NIM) ke EUR
0.00057204
1 Nimiq(NIM) ke USD
$0.000681
1 Nimiq(NIM) ke MYR
RM0.0028602
1 Nimiq(NIM) ke TRY
0.02809806
1 Nimiq(NIM) ke JPY
¥0.099426
1 Nimiq(NIM) ke ARS
ARS$0.99999402
1 Nimiq(NIM) ke RUB
0.0566592
1 Nimiq(NIM) ke INR
0.05991438
1 Nimiq(NIM) ke IDR
Rp11.16393264
1 Nimiq(NIM) ke KRW
0.93931011
1 Nimiq(NIM) ke PHP
0.03871485
1 Nimiq(NIM) ke EGP
￡E.0.03274248
1 Nimiq(NIM) ke BRL
R$0.00360249
1 Nimiq(NIM) ke CAD
C$0.00093297
1 Nimiq(NIM) ke BDT
0.0829458
1 Nimiq(NIM) ke NGN
1.01793156
1 Nimiq(NIM) ke COP
$2.64980505
1 Nimiq(NIM) ke ZAR
R.0.01180173
1 Nimiq(NIM) ke UAH
0.02803677
1 Nimiq(NIM) ke VES
Bs0.10896
1 Nimiq(NIM) ke CLP
$0.646269
1 Nimiq(NIM) ke PKR
Rs0.19329504
1 Nimiq(NIM) ke KZT
0.36850272
1 Nimiq(NIM) ke THB
฿0.02156727
1 Nimiq(NIM) ke TWD
NT$0.0204981
1 Nimiq(NIM) ke AED
د.إ0.00249927
1 Nimiq(NIM) ke CHF
Fr0.00053118
1 Nimiq(NIM) ke HKD
HK$0.00529818
1 Nimiq(NIM) ke AMD
֏0.2604144
1 Nimiq(NIM) ke MAD
.د.م0.00610857
1 Nimiq(NIM) ke MXN
$0.01244868
1 Nimiq(NIM) ke SAR
ريال0.00255375
1 Nimiq(NIM) ke PLN
0.00243798
1 Nimiq(NIM) ke RON
лв0.00290106
1 Nimiq(NIM) ke SEK
kr0.00627201
1 Nimiq(NIM) ke BGN
лв0.00112365
1 Nimiq(NIM) ke HUF
Ft0.22327266
1 Nimiq(NIM) ke CZK
0.01394007
1 Nimiq(NIM) ke KWD
د.ك0.000207024
1 Nimiq(NIM) ke ILS
0.00226773
1 Nimiq(NIM) ke AOA
Kz0.62077917
1 Nimiq(NIM) ke BHD
.د.ب0.000256737
1 Nimiq(NIM) ke BMD
$0.000681
1 Nimiq(NIM) ke DKK
kr0.00427668
1 Nimiq(NIM) ke HNL
L0.01786263
1 Nimiq(NIM) ke MUR
0.03081525
1 Nimiq(NIM) ke NAD
$0.01182897
1 Nimiq(NIM) ke NOK
kr0.00663975
1 Nimiq(NIM) ke NZD
$0.00113046
1 Nimiq(NIM) ke PAB
B/.0.000681
1 Nimiq(NIM) ke PGK
K0.00284658
1 Nimiq(NIM) ke QAR
ر.ق0.00247884
1 Nimiq(NIM) ke RSD
дин.0.06719427

Nimiq Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Nimiq, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Nimiq Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nimiq

Berapakah nilai Nimiq (NIM) hari ini?
Harga langsung NIM dalam USD ialah 0.000681 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NIM ke USD?
Harga semasa NIM ke USD ialah $ 0.000681. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nimiq?
Had pasaran untuk NIM ialah $ 9.16M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NIM?
Bekalan edaran NIM ialah 13.45B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NIM?
NIM mencapai harga ATH sebanyak 0.03470170125365257 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NIM?
NIM melihat harga ATL sebanyak 0.000283365354978 USD.
Berapakah jumlah dagangan NIM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NIMialah $ 3.80K USD.
Adakah NIM akan naik lebih tinggi tahun ini?
NIM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NIMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:44:13 (UTC+8)

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator NIM-ke-USD

Jumlah

NIM
NIM
USD
USD

1 NIM = 0.000681 USD

Berdagang NIM

NIMUSDT
$0.000681
$0.000681$0.000681
-2.01%

