Lagi Mengenai NKN

Maklumat Harga NKN

Kertas putih NKN

Laman Web Rasmi NKN

Tokenomik NKN

Ramalan Harga NKN

Sejarah NKN

NKN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang NKN-ke-Fiat

NKN Spot

NKN Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

New Kind of Network Logo

New Kind of NetworkHargae(NKN)

1 NKN ke USD Harga Langsung:

$0.02702
$0.02702$0.02702
+3.52%1D
USD
New Kind of Network (NKN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:33:42 (UTC+8)

New Kind of Network (NKN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02583
$ 0.02583$ 0.02583
24J Rendah
$ 0.02709
$ 0.02709$ 0.02709
24J Tinggi

$ 0.02583
$ 0.02583$ 0.02583

$ 0.02709
$ 0.02709$ 0.02709

$ 1.48332395
$ 1.48332395$ 1.48332395

$ 0.00641054097117
$ 0.00641054097117$ 0.00641054097117

+0.97%

+3.52%

-1.25%

-1.25%

New Kind of Network (NKN) harga masa nyata ialah $ 0.02702. Sepanjang 24 jam yang lalu, NKN didagangkan antara $ 0.02583 rendah dan $ 0.02709 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NKN sepanjang masa ialah $ 1.48332395, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00641054097117.

Dari segi prestasi jangka pendek, NKN telah berubah sebanyak +0.97% sejak sejam yang lalu, +3.52% dalam 24 jam dan -1.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

New Kind of Network (NKN) Maklumat Pasaran

No.895

$ 21.41M
$ 21.41M$ 21.41M

$ 165.26K
$ 165.26K$ 165.26K

$ 27.02M
$ 27.02M$ 27.02M

792.29M
792.29M 792.29M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

792,289,817.0986376
792,289,817.0986376 792,289,817.0986376

79.22%

2018-05-28 00:00:00

$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024

ETH

Had Pasaran semasa New Kind of Network ialah $ 21.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 165.26K. Bekalan edaran NKN ialah 792.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 792289817.0986376. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.02M.

New Kind of Network (NKN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk New Kind of Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0009188+3.52%
30 Hari$ -0.00215-7.38%
60 Hari$ -0.00234-7.98%
90 Hari$ +0.00318+13.33%
Perubahan Harga New Kind of Network Hari Ini

Hari ini, NKN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0009188 (+3.52%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNew Kind of Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00215 (-7.38%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari New Kind of Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NKN mengalami perubahan sebanyak $ -0.00234 (-7.98%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari New Kind of Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00318 (+13.33%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga New Kind of Network (NKN)?

Semak New Kind of Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu New Kind of Network (NKN)

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

New Kind of Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus New Kind of Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NKN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang New Kind of Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian New Kind of Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

New Kind of Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai New Kind of Network (NKN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset New Kind of Network (NKN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk New Kind of Network.

Semak New Kind of Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik New Kind of Network (NKN)

Memahami tokenomik New Kind of Network (NKN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NKN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli New Kind of Network (NKN)

Mencari cara membeli New Kind of Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah New Kind of Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NKN kepada Mata Wang Tempatan

1 New Kind of Network(NKN) ke VND
711.0313
1 New Kind of Network(NKN) ke AUD
A$0.0402598
1 New Kind of Network(NKN) ke GBP
0.0197246
1 New Kind of Network(NKN) ke EUR
0.0226968
1 New Kind of Network(NKN) ke USD
$0.02702
1 New Kind of Network(NKN) ke MYR
RM0.113484
1 New Kind of Network(NKN) ke TRY
1.1153856
1 New Kind of Network(NKN) ke JPY
¥3.94492
1 New Kind of Network(NKN) ke ARS
ARS$39.5026996
1 New Kind of Network(NKN) ke RUB
2.2369858
1 New Kind of Network(NKN) ke INR
2.3783004
1 New Kind of Network(NKN) ke IDR
Rp442.9507488
1 New Kind of Network(NKN) ke KRW
37.3202942
1 New Kind of Network(NKN) ke PHP
1.5393294
1 New Kind of Network(NKN) ke EGP
￡E.1.2991216
1 New Kind of Network(NKN) ke BRL
R$0.143206
1 New Kind of Network(NKN) ke CAD
C$0.0370174
1 New Kind of Network(NKN) ke BDT
3.291036
1 New Kind of Network(NKN) ke NGN
40.3884152
1 New Kind of Network(NKN) ke COP
$105.546875
1 New Kind of Network(NKN) ke ZAR
R.0.4690672
1 New Kind of Network(NKN) ke UAH
1.1124134
1 New Kind of Network(NKN) ke VES
Bs4.3232
1 New Kind of Network(NKN) ke CLP
$25.64198
1 New Kind of Network(NKN) ke PKR
Rs7.6693568
1 New Kind of Network(NKN) ke KZT
14.6210624
1 New Kind of Network(NKN) ke THB
฿0.8559936
1 New Kind of Network(NKN) ke TWD
NT$0.8138424
1 New Kind of Network(NKN) ke AED
د.إ0.0991634
1 New Kind of Network(NKN) ke CHF
Fr0.0210756
1 New Kind of Network(NKN) ke HKD
HK$0.2102156
1 New Kind of Network(NKN) ke AMD
֏10.332448
1 New Kind of Network(NKN) ke MAD
.د.م0.2423694
1 New Kind of Network(NKN) ke MXN
$0.4950064
1 New Kind of Network(NKN) ke SAR
ريال0.101325
1 New Kind of Network(NKN) ke PLN
0.0970018
1 New Kind of Network(NKN) ke RON
лв0.1156456
1 New Kind of Network(NKN) ke SEK
kr0.2496648
1 New Kind of Network(NKN) ke BGN
лв0.044583
1 New Kind of Network(NKN) ke HUF
Ft8.908494
1 New Kind of Network(NKN) ke CZK
0.5558014
1 New Kind of Network(NKN) ke KWD
د.ك0.0082411
1 New Kind of Network(NKN) ke ILS
0.0902468
1 New Kind of Network(NKN) ke AOA
Kz24.6306214
1 New Kind of Network(NKN) ke BHD
.د.ب0.01018654
1 New Kind of Network(NKN) ke BMD
$0.02702
1 New Kind of Network(NKN) ke DKK
kr0.1704962
1 New Kind of Network(NKN) ke HNL
L0.7087346
1 New Kind of Network(NKN) ke MUR
1.222655
1 New Kind of Network(NKN) ke NAD
$0.4693374
1 New Kind of Network(NKN) ke NOK
kr0.2645258
1 New Kind of Network(NKN) ke NZD
$0.0451234
1 New Kind of Network(NKN) ke PAB
B/.0.02702
1 New Kind of Network(NKN) ke PGK
K0.1129436
1 New Kind of Network(NKN) ke QAR
ر.ق0.0983528
1 New Kind of Network(NKN) ke RSD
дин.2.6774118

New Kind of Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang New Kind of Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web New Kind of Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai New Kind of Network

Berapakah nilai New Kind of Network (NKN) hari ini?
Harga langsung NKN dalam USD ialah 0.02702 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NKN ke USD?
Harga semasa NKN ke USD ialah $ 0.02702. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran New Kind of Network?
Had pasaran untuk NKN ialah $ 21.41M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NKN?
Bekalan edaran NKN ialah 792.29M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NKN?
NKN mencapai harga ATH sebanyak 1.48332395 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NKN?
NKN melihat harga ATL sebanyak 0.00641054097117 USD.
Berapakah jumlah dagangan NKN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NKNialah $ 165.26K USD.
Adakah NKN akan naik lebih tinggi tahun ini?
NKN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NKNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:33:42 (UTC+8)

New Kind of Network (NKN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator NKN-ke-USD

Jumlah

NKN
NKN
USD
USD

1 NKN = 0.02702 USD

Berdagang NKN

NKNUSDT
$0.02702
$0.02702$0.02702
+3.60%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan