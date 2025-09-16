Lagi Mengenai NLS

Nolus Protocol Logo

Nolus ProtocolHargae(NLS)

1 NLS ke USD Harga Langsung:

$0.009492
$0.009492$0.009492
+2.13%1D
USD
Nolus Protocol (NLS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:56:24 (UTC+8)

Nolus Protocol (NLS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00912
$ 0.00912$ 0.00912
24J Rendah
$ 0.0098
$ 0.0098$ 0.0098
24J Tinggi

$ 0.00912
$ 0.00912$ 0.00912

$ 0.0098
$ 0.0098$ 0.0098

$ 0.10395828361037354
$ 0.10395828361037354$ 0.10395828361037354

$ 0.00500909008334699
$ 0.00500909008334699$ 0.00500909008334699

+0.01%

+2.13%

-6.78%

-6.78%

Nolus Protocol (NLS) harga masa nyata ialah $ 0.009492. Sepanjang 24 jam yang lalu, NLS didagangkan antara $ 0.00912 rendah dan $ 0.0098 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NLS sepanjang masa ialah $ 0.10395828361037354, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00500909008334699.

Dari segi prestasi jangka pendek, NLS telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +2.13% dalam 24 jam dan -6.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nolus Protocol (NLS) Maklumat Pasaran

No.4128

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 102.69K
$ 102.69K$ 102.69K

$ 9.49M
$ 9.49M$ 9.49M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

913,831,976
913,831,976 913,831,976

0.00%

NLS

Had Pasaran semasa Nolus Protocol ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 102.69K. Bekalan edaran NLS ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 913831976. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.49M.

Nolus Protocol (NLS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Nolus Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00019796+2.13%
30 Hari$ +0.0017+21.81%
60 Hari$ +0.003024+46.75%
90 Hari$ +0.003224+51.43%
Perubahan Harga Nolus Protocol Hari Ini

Hari ini, NLS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00019796 (+2.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNolus Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0017 (+21.81%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Nolus Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NLS mengalami perubahan sebanyak $ +0.003024 (+46.75%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Nolus Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.003224 (+51.43%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Nolus Protocol (NLS)?

Apakah itu Nolus Protocol (NLS)

Nolus is an interoperable appchain built using the Cosmos SDK that aims to tackle inefficiencies in CeFi and DeFi money markets.

Nolus Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Nolus Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawati halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NLS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Nolus Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Nolus Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Nolus Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nolus Protocol (NLS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nolus Protocol (NLS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nolus Protocol.

Tokenomik Nolus Protocol (NLS)

Memahami tokenomik Nolus Protocol (NLS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NLS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Nolus Protocol (NLS)

Mencari cara membeli Nolus Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Nolus Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NLS kepada Mata Wang Tempatan

1 Nolus Protocol(NLS) ke VND
249.78198
1 Nolus Protocol(NLS) ke AUD
A$0.014238
1 Nolus Protocol(NLS) ke GBP
0.00692916
1 Nolus Protocol(NLS) ke EUR
0.00797328
1 Nolus Protocol(NLS) ke USD
$0.009492
1 Nolus Protocol(NLS) ke MYR
RM0.0398664
1 Nolus Protocol(NLS) ke TRY
0.39173484
1 Nolus Protocol(NLS) ke JPY
¥1.385832
1 Nolus Protocol(NLS) ke ARS
ARS$13.87711416
1 Nolus Protocol(NLS) ke RUB
0.78774108
1 Nolus Protocol(NLS) ke INR
0.835296
1 Nolus Protocol(NLS) ke IDR
Rp155.60653248
1 Nolus Protocol(NLS) ke KRW
13.11044532
1 Nolus Protocol(NLS) ke PHP
0.5391456
1 Nolus Protocol(NLS) ke EGP
￡E.0.45628044
1 Nolus Protocol(NLS) ke BRL
R$0.0503076
1 Nolus Protocol(NLS) ke CAD
C$0.01300404
1 Nolus Protocol(NLS) ke BDT
1.1561256
1 Nolus Protocol(NLS) ke NGN
14.18826192
1 Nolus Protocol(NLS) ke COP
$37.078125
1 Nolus Protocol(NLS) ke ZAR
R.0.1646862
1 Nolus Protocol(NLS) ke UAH
0.39078564
1 Nolus Protocol(NLS) ke VES
Bs1.51872
1 Nolus Protocol(NLS) ke CLP
$9.007908
1 Nolus Protocol(NLS) ke PKR
Rs2.69420928
1 Nolus Protocol(NLS) ke KZT
5.13631104
1 Nolus Protocol(NLS) ke THB
฿0.30061164
1 Nolus Protocol(NLS) ke TWD
NT$0.28551936
1 Nolus Protocol(NLS) ke AED
د.إ0.03483564
1 Nolus Protocol(NLS) ke CHF
Fr0.00740376
1 Nolus Protocol(NLS) ke HKD
HK$0.07384776
1 Nolus Protocol(NLS) ke AMD
֏3.6297408
1 Nolus Protocol(NLS) ke MAD
.د.م0.08514324
1 Nolus Protocol(NLS) ke MXN
$0.17408328
1 Nolus Protocol(NLS) ke SAR
ريال0.035595
1 Nolus Protocol(NLS) ke PLN
0.03407628
1 Nolus Protocol(NLS) ke RON
лв0.04053084
1 Nolus Protocol(NLS) ke SEK
kr0.08761116
1 Nolus Protocol(NLS) ke BGN
лв0.0156618
1 Nolus Protocol(NLS) ke HUF
Ft3.12229848
1 Nolus Protocol(NLS) ke CZK
0.19487076
1 Nolus Protocol(NLS) ke KWD
د.ك0.002885568
1 Nolus Protocol(NLS) ke ILS
0.03160836
1 Nolus Protocol(NLS) ke AOA
Kz8.65262244
1 Nolus Protocol(NLS) ke BHD
.د.ب0.003578484
1 Nolus Protocol(NLS) ke BMD
$0.009492
1 Nolus Protocol(NLS) ke DKK
kr0.0597996
1 Nolus Protocol(NLS) ke HNL
L0.24897516
1 Nolus Protocol(NLS) ke MUR
0.429513
1 Nolus Protocol(NLS) ke NAD
$0.16487604
1 Nolus Protocol(NLS) ke NOK
kr0.09283176
1 Nolus Protocol(NLS) ke NZD
$0.01585164
1 Nolus Protocol(NLS) ke PAB
B/.0.009492
1 Nolus Protocol(NLS) ke PGK
K0.03967656
1 Nolus Protocol(NLS) ke QAR
ر.ق0.03455088
1 Nolus Protocol(NLS) ke RSD
дин.0.9392334

Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:56:24 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator NLS-ke-USD

Jumlah

NLS
NLS
USD
USD

1 NLS = 0.009492 USD

Berdagang NLS

NLSUSDT
$0.009492
$0.009492$0.009492
+2.07%

