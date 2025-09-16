Apakah itu Nolus Protocol (NLS)

Nolus is an interoperable appchain built using the Cosmos SDK that aims to tackle inefficiencies in CeFi and DeFi money markets.

Tokenomik Nolus Protocol (NLS)

Memahami tokenomik Nolus Protocol (NLS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NLS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Nolus Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Nolus Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nolus Protocol Berapakah nilai Nolus Protocol (NLS) hari ini? Harga langsung NLS dalam USD ialah 0.009492 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NLS ke USD? $ 0.009492 . Lihat Harga semasa NLS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Nolus Protocol? Had pasaran untuk NLS ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NLS? Bekalan edaran NLS ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NLS? NLS mencapai harga ATH sebanyak 0.10395828361037354 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NLS? NLS melihat harga ATL sebanyak 0.00500909008334699 USD . Berapakah jumlah dagangan NLS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NLSialah $ 102.69K USD . Adakah NLS akan naik lebih tinggi tahun ini? NLS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NLSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

