NexusMindHargae(NMD)

1 NMD ke USD Harga Langsung:

$5.2046
-0.21%1D
USD
NexusMind (NMD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:06:20 (UTC+8)

NexusMind (NMD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 4.5614
24J Rendah
$ 5.795
24J Tinggi

$ 4.5614
$ 5.795
$ 29.053375221755754
$ 0.9912790251157215
+1.26%

-0.21%

+27.99%

+27.99%

NexusMind (NMD) harga masa nyata ialah $ 5.2046. Sepanjang 24 jam yang lalu, NMD didagangkan antara $ 4.5614 rendah dan $ 5.795 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NMD sepanjang masa ialah $ 29.053375221755754, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.9912790251157215.

Dari segi prestasi jangka pendek, NMD telah berubah sebanyak +1.26% sejak sejam yang lalu, -0.21% dalam 24 jam dan +27.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NexusMind (NMD) Maklumat Pasaran

No.538

$ 53.39M
$ 177.83
$ 520.46M
10.26M
100,000,000
100,000,000
10.25%

BSC

Had Pasaran semasa NexusMind ialah $ 53.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 177.83. Bekalan edaran NMD ialah 10.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 520.46M.

NexusMind (NMD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NexusMind hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.010953-0.21%
30 Hari$ -0.2444-4.49%
60 Hari$ -4.1869-44.59%
90 Hari$ -3.1026-37.35%
Perubahan Harga NexusMind Hari Ini

Hari ini, NMD mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.010953 (-0.21%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNexusMind

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.2444 (-4.49%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NexusMind

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NMD mengalami perubahan sebanyak $ -4.1869 (-44.59%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NexusMind

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -3.1026 (-37.35%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NexusMind (NMD)?

Semak NexusMindhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu NexusMind (NMD)

NexusMind is a revolutionary decentralized social software.

NexusMind tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NexusMind pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NMD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang NexusMind di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NexusMind anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NexusMind Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NexusMind (NMD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NexusMind (NMD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NexusMind.

Semak NexusMind ramalan harga sekarang!

Tokenomik NexusMind (NMD)

Memahami tokenomik NexusMind (NMD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NMD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NexusMind (NMD)

Mencari cara membeli NexusMind? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NexusMind di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NMD kepada Mata Wang Tempatan

1 NexusMind(NMD) ke VND
136,959.049
1 NexusMind(NMD) ke AUD
A$7.754854
1 NexusMind(NMD) ke GBP
3.799358
1 NexusMind(NMD) ke EUR
4.371864
1 NexusMind(NMD) ke USD
$5.2046
1 NexusMind(NMD) ke MYR
RM21.85932
1 NexusMind(NMD) ke TRY
214.793842
1 NexusMind(NMD) ke JPY
¥759.8716
1 NexusMind(NMD) ke ARS
ARS$7,609.021108
1 NexusMind(NMD) ke RUB
433.02272
1 NexusMind(NMD) ke INR
457.952754
1 NexusMind(NMD) ke IDR
Rp85,321.297824
1 NexusMind(NMD) ke KRW
7,188.645566
1 NexusMind(NMD) ke PHP
296.089694
1 NexusMind(NMD) ke EGP
￡E.250.237168
1 NexusMind(NMD) ke BRL
R$27.58438
1 NexusMind(NMD) ke CAD
C$7.130302
1 NexusMind(NMD) ke BDT
633.92028
1 NexusMind(NMD) ke NGN
7,779.627896
1 NexusMind(NMD) ke COP
$20,251.35883
1 NexusMind(NMD) ke ZAR
R.90.29981
1 NexusMind(NMD) ke UAH
214.273382
1 NexusMind(NMD) ke VES
Bs832.736
1 NexusMind(NMD) ke CLP
$4,939.1654
1 NexusMind(NMD) ke PKR
Rs1,477.273664
1 NexusMind(NMD) ke KZT
2,816.313152
1 NexusMind(NMD) ke THB
฿165.037866
1 NexusMind(NMD) ke TWD
NT$156.710506
1 NexusMind(NMD) ke AED
د.إ19.100882
1 NexusMind(NMD) ke CHF
Fr4.059588
1 NexusMind(NMD) ke HKD
HK$40.491788
1 NexusMind(NMD) ke AMD
֏1,990.23904
1 NexusMind(NMD) ke MAD
.د.م46.685262
1 NexusMind(NMD) ke MXN
$95.296226
1 NexusMind(NMD) ke SAR
ريال19.51725
1 NexusMind(NMD) ke PLN
18.632468
1 NexusMind(NMD) ke RON
лв22.223642
1 NexusMind(NMD) ke SEK
kr48.090504
1 NexusMind(NMD) ke BGN
лв8.58759
1 NexusMind(NMD) ke HUF
Ft1,711.428618
1 NexusMind(NMD) ke CZK
106.798392
1 NexusMind(NMD) ke KWD
د.ك1.587403
1 NexusMind(NMD) ke ILS
17.331318
1 NexusMind(NMD) ke AOA
Kz4,744.357222
1 NexusMind(NMD) ke BHD
.د.ب1.9569296
1 NexusMind(NMD) ke BMD
$5.2046
1 NexusMind(NMD) ke DKK
kr32.78898
1 NexusMind(NMD) ke HNL
L136.516658
1 NexusMind(NMD) ke MUR
235.50815
1 NexusMind(NMD) ke NAD
$90.403902
1 NexusMind(NMD) ke NOK
kr50.848942
1 NexusMind(NMD) ke NZD
$8.691682
1 NexusMind(NMD) ke PAB
B/.5.2046
1 NexusMind(NMD) ke PGK
K21.755228
1 NexusMind(NMD) ke QAR
ر.ق18.944744
1 NexusMind(NMD) ke RSD
дин.514.73494

NexusMind Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NexusMind, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web NexusMind Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NexusMind

Berapakah nilai NexusMind (NMD) hari ini?
Harga langsung NMD dalam USD ialah 5.2046 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NMD ke USD?
Harga semasa NMD ke USD ialah $ 5.2046. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NexusMind?
Had pasaran untuk NMD ialah $ 53.39M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NMD?
Bekalan edaran NMD ialah 10.26M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NMD?
NMD mencapai harga ATH sebanyak 29.053375221755754 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NMD?
NMD melihat harga ATL sebanyak 0.9912790251157215 USD.
Berapakah jumlah dagangan NMD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NMDialah $ 177.83 USD.
Adakah NMD akan naik lebih tinggi tahun ini?
NMD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NMDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
NexusMind (NMD) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

$5.2046
