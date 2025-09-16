Apakah itu NetMind (NMT)

Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers: 1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution. 2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs. 3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation. 4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements.

NetMind Ramalan Harga (USD)

Tokenomik NetMind (NMT)

Memahami tokenomik NetMind (NMT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NMT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NetMind (NMT)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NetMind Berapakah nilai NetMind (NMT) hari ini? Harga langsung NMT dalam USD ialah 0.481 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NMT ke USD? $ 0.481 . Lihat Harga semasa NMT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran NetMind? Had pasaran untuk NMT ialah $ 16.09M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NMT? Bekalan edaran NMT ialah 33.45M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NMT? NMT mencapai harga ATH sebanyak 16.059792486345472 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NMT? NMT melihat harga ATL sebanyak 0.010377713935542331 USD . Berapakah jumlah dagangan NMT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NMTialah $ 331.15K USD . Adakah NMT akan naik lebih tinggi tahun ini? NMT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NMTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

NetMind (NMT) Kemas Kini Industri Penting

