Nobody Sausage Logo

Nobody SausageHargae(NOBODY)

1 NOBODY ke USD Harga Langsung:

$0.062311
$0.062311$0.062311
+0.65%1D
USD
Nobody Sausage (NOBODY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:44:34 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.058909
$ 0.058909$ 0.058909
24J Rendah
$ 0.0653
$ 0.0653$ 0.0653
24J Tinggi

$ 0.058909
$ 0.058909$ 0.058909

$ 0.0653
$ 0.0653$ 0.0653

$ 0.09389557239630161
$ 0.09389557239630161$ 0.09389557239630161

$ 0.003144063138629749
$ 0.003144063138629749$ 0.003144063138629749

+1.29%

+0.65%

-24.57%

-24.57%

Nobody Sausage (NOBODY) harga masa nyata ialah $ 0.062311. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOBODY didagangkan antara $ 0.058909 rendah dan $ 0.0653 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOBODY sepanjang masa ialah $ 0.09389557239630161, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003144063138629749.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOBODY telah berubah sebanyak +1.29% sejak sejam yang lalu, +0.65% dalam 24 jam dan -24.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nobody Sausage (NOBODY) Maklumat Pasaran

No.521

$ 58.33M
$ 58.33M$ 58.33M

$ 179.65K
$ 179.65K$ 179.65K

$ 58.33M
$ 58.33M$ 58.33M

936.07M
936.07M 936.07M

936,066,323.77
936,066,323.77 936,066,323.77

936,066,323.77
936,066,323.77 936,066,323.77

100.00%

SOL

Had Pasaran semasa Nobody Sausage ialah $ 58.33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 179.65K. Bekalan edaran NOBODY ialah 936.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 936066323.77. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 58.33M.

Nobody Sausage (NOBODY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Nobody Sausage hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00040241+0.65%
30 Hari$ +0.020522+49.10%
60 Hari$ -0.0041-6.18%
90 Hari$ +0.044065+241.50%
Perubahan Harga Nobody Sausage Hari Ini

Hari ini, NOBODY mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00040241 (+0.65%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNobody Sausage

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.020522 (+49.10%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Nobody Sausage

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NOBODY mengalami perubahan sebanyak $ -0.0041 (-6.18%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Nobody Sausage

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.044065 (+241.50%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Nobody Sausage (NOBODY)?

Semak Nobody Sausagehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Nobody Sausage (NOBODY)

Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture.

Nobody Sausage tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Nobody Sausage pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NOBODY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Nobody Sausage di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Nobody Sausage anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Nobody Sausage Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nobody Sausage (NOBODY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nobody Sausage (NOBODY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nobody Sausage.

Semak Nobody Sausage ramalan harga sekarang!

Tokenomik Nobody Sausage (NOBODY)

Memahami tokenomik Nobody Sausage (NOBODY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NOBODY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Nobody Sausage (NOBODY)

Mencari cara membeli Nobody Sausage? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Nobody Sausage di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NOBODY kepada Mata Wang Tempatan

1 Nobody Sausage(NOBODY) ke VND
1,639.713965
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke AUD
A$0.09284339
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke GBP
0.04548703
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke EUR
0.05234124
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke USD
$0.062311
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke MYR
RM0.2617062
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke TRY
2.57157497
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke JPY
¥9.097406
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke ARS
ARS$91.49871862
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke RUB
5.1842752
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke INR
5.48212178
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke IDR
Rp1,021.49163984
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke KRW
85.94618541
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke PHP
3.54238035
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke EGP
￡E.2.99591288
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke BRL
R$0.32962519
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke CAD
C$0.08536607
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke BDT
7.5894798
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke NGN
93.13999036
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke COP
$242.45521655
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke ZAR
R.1.07984963
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke UAH
2.56534387
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke VES
Bs9.96976
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke CLP
$59.133139
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke PKR
Rs17.68635424
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke KZT
33.71772832
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke THB
฿1.97338937
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke TWD
NT$1.8755611
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke AED
د.إ0.22868137
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke CHF
Fr0.04860258
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke HKD
HK$0.48477958
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke AMD
֏23.8277264
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke MAD
.د.م0.55892967
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke MXN
$1.13904508
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke SAR
ريال0.23366625
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke PLN
0.22307338
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke RON
лв0.26544486
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke SEK
kr0.57388431
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke BGN
лв0.10281315
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke HUF
Ft20.42928446
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke CZK
1.27550617
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke KWD
د.ك0.018942544
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke ILS
0.20749563
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke AOA
Kz56.80083827
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke BHD
.د.ب0.023491247
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke BMD
$0.062311
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke DKK
kr0.39131308
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke HNL
L1.63441753
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke MUR
2.81957275
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke NAD
$1.08234207
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke NOK
kr0.60753225
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke NZD
$0.10343626
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke PAB
B/.0.062311
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke PGK
K0.26045998
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke QAR
ر.ق0.22681204
1 Nobody Sausage(NOBODY) ke RSD
дин.6.14822637

Nobody Sausage Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Nobody Sausage, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Nobody Sausage Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nobody Sausage

Berapakah nilai Nobody Sausage (NOBODY) hari ini?
Harga langsung NOBODY dalam USD ialah 0.062311 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NOBODY ke USD?
Harga semasa NOBODY ke USD ialah $ 0.062311. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nobody Sausage?
Had pasaran untuk NOBODY ialah $ 58.33M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NOBODY?
Bekalan edaran NOBODY ialah 936.07M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NOBODY?
NOBODY mencapai harga ATH sebanyak 0.09389557239630161 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NOBODY?
NOBODY melihat harga ATL sebanyak 0.003144063138629749 USD.
Berapakah jumlah dagangan NOBODY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NOBODYialah $ 179.65K USD.
Adakah NOBODY akan naik lebih tinggi tahun ini?
NOBODY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NOBODYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:44:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

