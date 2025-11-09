BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Nobody Sausage langsung hari ini ialah 0.000000000000035 USD.NOBODYETH modal pasaran ialah 0 USD. Jejaki masa nyata NOBODYETH kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Nobody Sausage langsung hari ini ialah 0.000000000000035 USD.NOBODYETH modal pasaran ialah 0 USD. Jejaki masa nyata NOBODYETH kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai NOBODYETH

Maklumat Harga NOBODYETH

Apakah NOBODYETH

Laman Web Rasmi NOBODYETH

Tokenomik NOBODYETH

Ramalan Harga NOBODYETH

Sejarah NOBODYETH

NOBODYETH Panduan Membeli

Penukar Mata Wang NOBODYETH-ke-Fiat

NOBODYETH Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Nobody Sausage Logo

Nobody SausageHargae(NOBODYETH)

1 NOBODYETH ke USD Harga Langsung:

$0.000000000000035
$0.000000000000035$0.000000000000035
-2.77%1D
USD
Nobody Sausage (NOBODYETH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:24:45 (UTC+8)

Nobody Sausage Harga Hari Ini

Harga langsung Nobody Sausage (NOBODYETH) hari ini ialah $ 0.000000000000035, dengan 2.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NOBODYETH kepada USD penukaran adalah $ 0.000000000000035 setiap NOBODYETH.

Nobody Sausage kini berada pada kedudukan #4366 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 NOBODYETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NOBODYETH didagangkan antara $ 0.000000000000035 (rendah) dan $ 0.0000000000000449 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000000000001263041, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000000077209.

Dalam prestasi jangka pendek, NOBODYETH dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -43.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 3.16K.

Nobody Sausage (NOBODYETH) Maklumat Pasaran

No.4366

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.16K
$ 3.16K$ 3.16K

$ 14.70K
$ 14.70K$ 14.70K

0.00
0.00 0.00

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Nobody Sausage ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.16K. Bekalan edaran NOBODYETH ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 420000000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.70K.

Nobody Sausage Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000000000000035
$ 0.000000000000035$ 0.000000000000035
24J Rendah
$ 0.0000000000000449
$ 0.0000000000000449$ 0.0000000000000449
24J Tinggi

$ 0.000000000000035
$ 0.000000000000035$ 0.000000000000035

$ 0.0000000000000449
$ 0.0000000000000449$ 0.0000000000000449

$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000001263041$ 0.000000000001263041

$ 0.000000000000077209
$ 0.000000000000077209$ 0.000000000000077209

0.00%

-2.77%

-43.46%

-43.46%

Nobody Sausage (NOBODYETH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Nobody Sausage hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000000000000997-2.77%
30 Hari$ -0.000000000000026-42.63%
60 Hari$ -0.0000000000000156-30.84%
90 Hari$ -0.000000000000165-82.50%
Perubahan Harga Nobody Sausage Hari Ini

Hari ini, NOBODYETH mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000000000000000997 (-2.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNobody Sausage

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000000000000026 (-42.63%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Nobody Sausage

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NOBODYETH mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000000000000156 (-30.84%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Nobody Sausage

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000000000000165 (-82.50%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Nobody Sausage (NOBODYETH)?

Semak Nobody Sausagehalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Nobody Sausage

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Nobody Sausage pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Nobody Sausage?

Several factors influence Nobody Sausage (NOBODYETH) prices:

1. Market sentiment and investor speculation
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Community engagement and social media buzz
4. Overall cryptocurrency market trends
5. Whale transactions and large holder activities
6. Exchange listings and delistings
7. Regulatory news affecting meme tokens
8. Project developments or announcements
9. Market manipulation due to low market cap
10. General risk appetite for speculative assets

Mengapa orang ingin tahu harga Nobody Sausage hari ini?

People want to know Nobody Sausage (NOBODYETH) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. Crypto prices are highly volatile, so real-time data helps traders buy/sell at optimal moments and assess profit/loss.

Ramalan Harga untuk Nobody Sausage

Nobody Sausage (NOBODYETH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NOBODYETH pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Nobody Sausage (NOBODYETH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Nobody Sausage berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Nobody Sausage yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk NOBODYETH ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Nobody Sausage Ramalan Harga.

Perihal Nobody Sausage

NOBODYETH is a unique crypto asset that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily designed to facilitate transactions and smart contracts, leveraging the robust and secure infrastructure of Ethereum. The asset utilizes a Proof-of-Stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. NOBODYETH plays a crucial role in the broader crypto ecosystem, often being used in decentralized finance (DeFi) applications and for various forms of digital asset exchanges. Its issuance model is based on block rewards, similar to many other crypto assets. However, it is important to note that the specifics of its supply and issuance model may vary based on the decisions of the asset's governance.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Nobody Sausage dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Nobody Sausage? Membeli NOBODYETH adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Nobody Sausage. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Nobody Sausage (NOBODYETH) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 0.00 token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Nobody Sausage akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Nobody Sausage (NOBODYETH)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Nobody Sausage

Memiliki Nobody Sausage membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Nobody Sausage (NOBODYETH) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Nobody Sausage (NOBODYETH)

Anybody can be a Nobody.

Nobody Sausage Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Nobody Sausage, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Nobody Sausage Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nobody Sausage

Berapakah nilai 1 Nobody Sausage pada tahun 2030?
Jika Nobody Sausage berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Nobody Sausage berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:24:45 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODYETH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Nobody Sausage

NOBODYETH USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek NOBODYETH dengan leveraj. Terokai NOBODYETH dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Nobody Sausage (NOBODYETH) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Nobody Sausage langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
NOBODYETH/USDT
$0.000000000000035
$0.000000000000035$0.000000000000035
-2.77%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04085
$0.04085$0.04085

+104.25%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1113
$0.1113$0.1113

+17.15%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006625
$0.00006625$0.00006625

+236.29%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000332
$0.0000332$0.0000332

+121.33%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12193
$0.12193$0.12193

+72.70%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03927
$0.03927$0.03927

+67.74%

NexAIPhone

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000015523
$0.000015523$0.000015523

+53.25%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator NOBODYETH-ke-USD

Jumlah

NOBODYETH
NOBODYETH
USD
USD

1 NOBODYETH = 0 USD