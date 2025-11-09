Nobody Sausage Harga Hari Ini

Harga langsung Nobody Sausage (NOBODYETH) hari ini ialah $ 0.000000000000035, dengan 2.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NOBODYETH kepada USD penukaran adalah $ 0.000000000000035 setiap NOBODYETH.

Nobody Sausage kini berada pada kedudukan #4366 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 NOBODYETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NOBODYETH didagangkan antara $ 0.000000000000035 (rendah) dan $ 0.0000000000000449 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000000000001263041, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000000077209.

Dalam prestasi jangka pendek, NOBODYETH dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -43.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 3.16K.

Nobody Sausage (NOBODYETH) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4366 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 3.16K$ 3.16K $ 3.16K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.70K$ 14.70K $ 14.70K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 Jumlah Bekalan 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Nobody Sausage ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.16K. Bekalan edaran NOBODYETH ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 420000000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.70K.