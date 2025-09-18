Lagi Mengenai NODE

NODEHargae(NODE)

1 NODE ke USD Harga Langsung:

NODE (NODE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 02:02:32 (UTC+8)

NODE (NODE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-2.72%

+0.32%

-15.96%

-15.96%

NODE (NODE) harga masa nyata ialah $ 0.06996. Sepanjang 24 jam yang lalu, NODE didagangkan antara $ 0.06429 rendah dan $ 0.07365 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NODE sepanjang masa ialah $ 0.12091896440563082, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.036237660518626376.

Dari segi prestasi jangka pendek, NODE telah berubah sebanyak -2.72% sejak sejam yang lalu, +0.32% dalam 24 jam dan -15.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NODE (NODE) Maklumat Pasaran

No.1231

13.33%

ETH

Had Pasaran semasa NODE ialah $ 9.33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.09M. Bekalan edaran NODE ialah 133.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 658468718. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 69.96M.

NODE (NODE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NODE hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002238+0.32%
30 Hari$ -0.01703-19.58%
60 Hari$ +0.01645+30.74%
90 Hari$ +0.04796+218.00%
Perubahan Harga NODE Hari Ini

Hari ini, NODE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0002238 (+0.32%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNODE

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01703 (-19.58%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NODE

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NODE mengalami perubahan sebanyak $ +0.01645 (+30.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NODE

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.04796 (+218.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NODE (NODE)?

Semak NODEhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu NODE (NODE)

NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network.

NODE tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NODE pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NODE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang NODE di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NODE anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NODE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NODE (NODE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NODE (NODE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NODE.

Semak NODE ramalan harga sekarang!

Tokenomik NODE (NODE)

Memahami tokenomik NODE (NODE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NODE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NODE (NODE)

Mencari cara membeli NODE? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NODE di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NODE kepada Mata Wang Tempatan

1 NODE(NODE) ke VND
1,840.9974
1 NODE(NODE) ke AUD
A$0.1042404
1 NODE(NODE) ke GBP
0.0510708
1 NODE(NODE) ke EUR
0.0587664
1 NODE(NODE) ke USD
$0.06996
1 NODE(NODE) ke MYR
RM0.2924328
1 NODE(NODE) ke TRY
2.8872492
1 NODE(NODE) ke JPY
¥10.21416
1 NODE(NODE) ke ARS
ARS$103.03359
1 NODE(NODE) ke RUB
5.8759404
1 NODE(NODE) ke INR
6.142488
1 NODE(NODE) ke IDR
Rp1,146.8850624
1 NODE(NODE) ke KRW
96.3636036
1 NODE(NODE) ke PHP
3.9730284
1 NODE(NODE) ke EGP
￡E.3.3671748
1 NODE(NODE) ke BRL
R$0.370788
1 NODE(NODE) ke CAD
C$0.0958452
1 NODE(NODE) ke BDT
8.5155312
1 NODE(NODE) ke NGN
104.5734096
1 NODE(NODE) ke COP
$270.11556
1 NODE(NODE) ke ZAR
R.1.2145056
1 NODE(NODE) ke UAH
2.8837512
1 NODE(NODE) ke VES
Bs11.1936
1 NODE(NODE) ke CLP
$66.60192
1 NODE(NODE) ke PKR
Rs19.6958388
1 NODE(NODE) ke KZT
37.8980316
1 NODE(NODE) ke THB
฿2.217732
1 NODE(NODE) ke TWD
NT$2.0988
1 NODE(NODE) ke AED
د.إ0.2567532
1 NODE(NODE) ke CHF
Fr0.0545688
1 NODE(NODE) ke HKD
HK$0.5435892
1 NODE(NODE) ke AMD
֏26.7226212
1 NODE(NODE) ke MAD
.د.م0.6268416
1 NODE(NODE) ke MXN
$1.2795684
1 NODE(NODE) ke SAR
ريال0.26235
1 NODE(NODE) ke PLN
0.2504568
1 NODE(NODE) ke RON
лв0.2987292
1 NODE(NODE) ke SEK
kr0.6478296
1 NODE(NODE) ke BGN
лв0.115434
1 NODE(NODE) ke HUF
Ft23.0049468
1 NODE(NODE) ke CZK
1.4355792
1 NODE(NODE) ke KWD
د.ك0.02126784
1 NODE(NODE) ke ILS
0.2336664
1 NODE(NODE) ke AOA
Kz63.7734372
1 NODE(NODE) ke BHD
.د.ب0.02637492
1 NODE(NODE) ke BMD
$0.06996
1 NODE(NODE) ke DKK
kr0.4400484
1 NODE(NODE) ke HNL
L1.8336516
1 NODE(NODE) ke MUR
3.151698
1 NODE(NODE) ke NAD
$1.2159048
1 NODE(NODE) ke NOK
kr0.6849084
1 NODE(NODE) ke NZD
$0.1168332
1 NODE(NODE) ke PAB
B/.0.06996
1 NODE(NODE) ke PGK
K0.2917332
1 NODE(NODE) ke QAR
ر.ق0.2546544
1 NODE(NODE) ke RSD
дин.6.9162456

NODE Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NODE, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web NODE Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NODE

Berapakah nilai NODE (NODE) hari ini?
Harga langsung NODE dalam USD ialah 0.06996 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NODE ke USD?
Harga semasa NODE ke USD ialah $ 0.06996. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NODE?
Had pasaran untuk NODE ialah $ 9.33M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NODE?
Bekalan edaran NODE ialah 133.39M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NODE?
NODE mencapai harga ATH sebanyak 0.12091896440563082 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NODE?
NODE melihat harga ATL sebanyak 0.036237660518626376 USD.
Berapakah jumlah dagangan NODE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NODEialah $ 2.09M USD.
Adakah NODE akan naik lebih tinggi tahun ini?
NODE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NODEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 02:02:32 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda.

