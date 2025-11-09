Nomina Harga Hari Ini

Harga langsung Nomina (NOM) hari ini ialah $ 0.01501, dengan 4.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NOM kepada USD penukaran adalah $ 0.01501 setiap NOM.

Nomina kini berada pada kedudukan #538 mengikut permodalan pasaran pada $ 43.53M, dengan bekalan edaran sebanyak 2.90B NOM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NOM didagangkan antara $ 0.01426 (rendah) dan $ 0.01575 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.061215281682652715, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.006899363039322475.

Dalam prestasi jangka pendek, NOM dipindahkan +0.87% dalam sejam terakhir dan -16.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 149.45K.

Nomina (NOM) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.538 Modal Pasaran $ 43.53M$ 43.53M $ 43.53M Kelantangan (24J) $ 149.45K$ 149.45K $ 149.45K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 112.58M$ 112.58M $ 112.58M Bekalan Peredaran 2.90B 2.90B 2.90B Bekalan Maks 7,500,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 Jumlah Bekalan 7,500,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 Kadar Peredaran 38.66% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Nomina ialah $ 43.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 149.45K. Bekalan edaran NOM ialah 2.90B, dengan jumlah bekalan sebanyak 7500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 112.58M.