Harga Nomina langsung hari ini ialah 0.01501 USD.NOM modal pasaran ialah 43,529,000 USD.

$0.01504
Nomina (NOM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:24:52 (UTC+8)

Nomina Harga Hari Ini

Harga langsung Nomina (NOM) hari ini ialah $ 0.01501, dengan 4.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NOM kepada USD penukaran adalah $ 0.01501 setiap NOM.

Nomina kini berada pada kedudukan #538 mengikut permodalan pasaran pada $ 43.53M, dengan bekalan edaran sebanyak 2.90B NOM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NOM didagangkan antara $ 0.01426 (rendah) dan $ 0.01575 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.061215281682652715, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.006899363039322475.

Dalam prestasi jangka pendek, NOM dipindahkan +0.87% dalam sejam terakhir dan -16.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 149.45K.

Nomina (NOM) Maklumat Pasaran

No.538

$ 43.53M
$ 149.45K
$ 112.58M
2.90B
7,500,000,000
7,500,000,000
38.66%

ETH

Had Pasaran semasa Nomina ialah $ 43.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 149.45K. Bekalan edaran NOM ialah 2.90B, dengan jumlah bekalan sebanyak 7500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 112.58M.

Nomina Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01426
24J Rendah
$ 0.01575
24J Tinggi

$ 0.01426
$ 0.01575
$ 0.061215281682652715
$ 0.006899363039322475
+0.87%

+4.58%

-16.85%

-16.85%

Nomina (NOM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Nomina hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0006587+4.58%
30 Hari$ -0.01548-50.78%
60 Hari$ -0.00499-24.95%
90 Hari$ -0.00499-24.95%
Perubahan Harga Nomina Hari Ini

Hari ini, NOM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0006587 (+4.58%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNomina

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01548 (-50.78%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Nomina

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NOM mengalami perubahan sebanyak $ -0.00499 (-24.95%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Nomina

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00499 (-24.95%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Nomina (NOM)?

Semak Nominahalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Nomina

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Nomina pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Nomina?

Nomina (NOM) prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and investor confidence in the project
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin correlation
4. Token utility and adoption within the Nomina ecosystem
5. Development progress and roadmap milestones
6. Regulatory news affecting DeFi tokens
7. Supply and demand dynamics
8. Partnership announcements and integrations
9. Community growth and social media presence
10. Broader economic conditions and risk appetite

These factors interact to create price volatility typical of smaller altcoins.

Mengapa orang ingin tahu harga Nomina hari ini?

People want to know Nomina (NOM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and staying updated on investment value changes in real-time.

Ramalan Harga untuk Nomina

Nomina (NOM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NOM pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Nomina (NOM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Nomina berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Nomina yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk NOM ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Nomina Ramalan Harga.

Perihal Nomina

NOM is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with a means of exchange that is secure, transparent, and efficient. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security features. NOM's primary role is to facilitate transactions within its network, making it a valuable tool for payments and remittances. The asset also plays a key role in the platform's governance system, allowing holders to participate in decision-making processes. With a capped supply model, NOM's issuance is designed to decrease over time, providing a deflationary aspect to the asset. Its typical uses include peer-to-peer transactions, online purchases, and as a medium for decentralized finance (DeFi) operations.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Nomina dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Nomina? Membeli NOM adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Nomina. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Nomina (NOM) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 2.90B token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Nomina akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Nomina (NOM)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Nomina

Memiliki Nomina membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Nomina (NOM) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

--
--
--
--
Apakah itu Nomina (NOM)

Nomina is the first unified trading platform for perpetual future DEXs. Our trading terminal enables users to outperform the market using pre-built advanced strategies — all found in one place.

Nomina Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Nomina, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Nomina Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nomina

Berapakah nilai 1 Nomina pada tahun 2030?
Jika Nomina berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Nomina berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:24:52 (UTC+8)

Nomina (NOM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.01504
$0.000000
$0.00000
$0.00000
$0.04085
$0.1113
$0.00006736
$0.0000332
$0.12193
$0.03931
$0.000015500
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

