Tokenomik NOMOEX TOKEN (NOMOX)

Lihat cerapan utama tentang NOMOEX TOKEN (NOMOX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
NOMOEX TOKEN (NOMOX) Maklumat

We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives.

Laman Web Rasmi:
https://nomoex.com
Kertas putih:
https://whitepaper.nomoex.com
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x30683d46edd7e2a52402e5301b14db33bd4ff550

NOMOEX TOKEN (NOMOX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk NOMOEX TOKEN (NOMOX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 2.50B
$ 2.50B$ 2.50B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 20.28M
$ 20.28M$ 20.28M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0948
$ 0.0948$ 0.0948
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.001947907036370223
$ 0.001947907036370223$ 0.001947907036370223
Harga Semasa:
$ 0.008112
$ 0.008112$ 0.008112

Tokenomik NOMOEX TOKEN (NOMOX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik NOMOEX TOKEN (NOMOX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NOMOX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NOMOX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NOMOX, terokai NOMOX harga langsung token!

Cara Membeli NOMOX

Berminat untuk menambah NOMOEX TOKEN (NOMOX) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli NOMOX, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

NOMOEX TOKEN (NOMOX) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga NOMOX membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

NOMOX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NOMOX? Halaman ramalan harga NOMOX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

