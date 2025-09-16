Apakah itu Blast Royale (NOOB)

Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.

Tokenomik Blast Royale (NOOB)

Memahami tokenomik Blast Royale (NOOB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NOOB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Blast Royale Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Blast Royale, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Blast Royale Berapakah nilai Blast Royale (NOOB) hari ini? Harga langsung NOOB dalam USD ialah 0.00009245 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NOOB ke USD? $ 0.00009245 . Lihat Harga semasa NOOB ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Blast Royale? Had pasaran untuk NOOB ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NOOB? Bekalan edaran NOOB ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NOOB? NOOB mencapai harga ATH sebanyak 0.07894948571630912 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NOOB? NOOB melihat harga ATL sebanyak 0.000052509573322188 USD . Berapakah jumlah dagangan NOOB? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NOOBialah $ 55.30K USD . Adakah NOOB akan naik lebih tinggi tahun ini? NOOB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NOOBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Blast Royale (NOOB) Kemas Kini Industri Penting

