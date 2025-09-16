Lagi Mengenai NOOB

Blast Royale Logo

Blast RoyaleHargae(NOOB)

1 NOOB ke USD Harga Langsung:

$0.00009245
+10.04%1D
USD
Blast Royale (NOOB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:56:52 (UTC+8)

Blast Royale (NOOB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00008388
24J Rendah
$ 0.00009361
24J Tinggi

$ 0.00008388
$ 0.00009361
$ 0.07894948571630912
$ 0.000052509573322188
+0.42%

+10.04%

-12.81%

-12.81%

Blast Royale (NOOB) harga masa nyata ialah $ 0.00009245. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOOB didagangkan antara $ 0.00008388 rendah dan $ 0.00009361 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOOB sepanjang masa ialah $ 0.07894948571630912, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000052509573322188.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOOB telah berubah sebanyak +0.42% sejak sejam yang lalu, +10.04% dalam 24 jam dan -12.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Blast Royale (NOOB) Maklumat Pasaran

No.8441

$ 0.00
$ 55.30K
$ 47.33K
0.00
512,000,000
512,000,000
0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Blast Royale ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.30K. Bekalan edaran NOOB ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 512000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.33K.

Blast Royale (NOOB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Blast Royale hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000084351+10.04%
30 Hari$ -0.00001036-10.08%
60 Hari$ +0.00002073+28.90%
90 Hari$ +0.00001425+18.22%
Perubahan Harga Blast Royale Hari Ini

Hari ini, NOOB mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000084351 (+10.04%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBlast Royale

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00001036 (-10.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Blast Royale

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NOOB mengalami perubahan sebanyak $ +0.00002073 (+28.90%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Blast Royale

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00001425 (+18.22%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Blast Royale (NOOB)?

Semak Blast Royalehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Blast Royale (NOOB)

Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.

Blast Royale tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Blast Royale pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NOOB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Blast Royale di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Blast Royale anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Blast Royale Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Blast Royale (NOOB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Blast Royale (NOOB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blast Royale.

Semak Blast Royale ramalan harga sekarang!

Tokenomik Blast Royale (NOOB)

Memahami tokenomik Blast Royale (NOOB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NOOB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Blast Royale (NOOB)

Mencari cara membeli Blast Royale? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Blast Royale di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NOOB kepada Mata Wang Tempatan

1 Blast Royale(NOOB) ke VND
2.43282175
1 Blast Royale(NOOB) ke AUD
A$0.000138675
1 Blast Royale(NOOB) ke GBP
0.0000674885
1 Blast Royale(NOOB) ke EUR
0.000077658
1 Blast Royale(NOOB) ke USD
$0.00009245
1 Blast Royale(NOOB) ke MYR
RM0.00038829
1 Blast Royale(NOOB) ke TRY
0.0038154115
1 Blast Royale(NOOB) ke JPY
¥0.0134977
1 Blast Royale(NOOB) ke ARS
ARS$0.135160051
1 Blast Royale(NOOB) ke RUB
0.0076724255
1 Blast Royale(NOOB) ke INR
0.0081356
1 Blast Royale(NOOB) ke IDR
Rp1.515573528
1 Blast Royale(NOOB) ke KRW
0.1276928645
1 Blast Royale(NOOB) ke PHP
0.00525116
1 Blast Royale(NOOB) ke EGP
￡E.0.0044440715
1 Blast Royale(NOOB) ke BRL
R$0.000489985
1 Blast Royale(NOOB) ke CAD
C$0.0001266565
1 Blast Royale(NOOB) ke BDT
0.01126041
1 Blast Royale(NOOB) ke NGN
0.138190562
1 Blast Royale(NOOB) ke COP
$0.3611328125
1 Blast Royale(NOOB) ke ZAR
R.0.0016040075
1 Blast Royale(NOOB) ke UAH
0.0038061665
1 Blast Royale(NOOB) ke VES
Bs0.014792
1 Blast Royale(NOOB) ke CLP
$0.08773505
1 Blast Royale(NOOB) ke PKR
Rs0.026241008
1 Blast Royale(NOOB) ke KZT
0.050026544
1 Blast Royale(NOOB) ke THB
฿0.0029278915
1 Blast Royale(NOOB) ke TWD
NT$0.002780896
1 Blast Royale(NOOB) ke AED
د.إ0.0003392915
1 Blast Royale(NOOB) ke CHF
Fr0.000072111
1 Blast Royale(NOOB) ke HKD
HK$0.000719261
1 Blast Royale(NOOB) ke AMD
֏0.03535288
1 Blast Royale(NOOB) ke MAD
.د.م0.0008292765
1 Blast Royale(NOOB) ke MXN
$0.001695533
1 Blast Royale(NOOB) ke SAR
ريال0.0003466875
1 Blast Royale(NOOB) ke PLN
0.0003318955
1 Blast Royale(NOOB) ke RON
лв0.0003947615
1 Blast Royale(NOOB) ke SEK
kr0.0008533135
1 Blast Royale(NOOB) ke BGN
лв0.0001525425
1 Blast Royale(NOOB) ke HUF
Ft0.030410503
1 Blast Royale(NOOB) ke CZK
0.0018979985
1 Blast Royale(NOOB) ke KWD
د.ك0.0000281048
1 Blast Royale(NOOB) ke ILS
0.0003078585
1 Blast Royale(NOOB) ke AOA
Kz0.0842746465
1 Blast Royale(NOOB) ke BHD
.د.ب0.00003485365
1 Blast Royale(NOOB) ke BMD
$0.00009245
1 Blast Royale(NOOB) ke DKK
kr0.000582435
1 Blast Royale(NOOB) ke HNL
L0.0024249635
1 Blast Royale(NOOB) ke MUR
0.0041833625
1 Blast Royale(NOOB) ke NAD
$0.0016058565
1 Blast Royale(NOOB) ke NOK
kr0.000904161
1 Blast Royale(NOOB) ke NZD
$0.0001543915
1 Blast Royale(NOOB) ke PAB
B/.0.00009245
1 Blast Royale(NOOB) ke PGK
K0.000386441
1 Blast Royale(NOOB) ke QAR
ر.ق0.000336518
1 Blast Royale(NOOB) ke RSD
дин.0.0091479275

Blast Royale Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Blast Royale, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Blast Royale Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Blast Royale

Berapakah nilai Blast Royale (NOOB) hari ini?
Harga langsung NOOB dalam USD ialah 0.00009245 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NOOB ke USD?
Harga semasa NOOB ke USD ialah $ 0.00009245. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Blast Royale?
Had pasaran untuk NOOB ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NOOB?
Bekalan edaran NOOB ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NOOB?
NOOB mencapai harga ATH sebanyak 0.07894948571630912 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NOOB?
NOOB melihat harga ATL sebanyak 0.000052509573322188 USD.
Berapakah jumlah dagangan NOOB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NOOBialah $ 55.30K USD.
Adakah NOOB akan naik lebih tinggi tahun ini?
NOOB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NOOBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:56:52 (UTC+8)

