Tokenomik Blast Royale (NOOB)

Lihat cerapan utama tentang Blast Royale (NOOB), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Blast Royale (NOOB) Maklumat

Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.

Laman Web Rasmi:
https://www.blastroyale.com/
Kertas putih:
https://fundimension.gitbook.io/blast-royale/tokenomics/introducing-usdnoob
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x06561dC5CEdCc012a4EA68609b17d41499622E4c

Blast Royale (NOOB) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Blast Royale (NOOB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 512.00M
$ 512.00M$ 512.00M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 44.34K
$ 44.34K$ 44.34K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.13998
$ 0.13998$ 0.13998
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000052509573322188
$ 0.000052509573322188$ 0.000052509573322188
Harga Semasa:
$ 0.00008661
$ 0.00008661$ 0.00008661

Tokenomik Blast Royale (NOOB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Blast Royale (NOOB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NOOB yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NOOB yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NOOB, terokai NOOB harga langsung token!

Cara Membeli NOOB

Berminat untuk menambah Blast Royale (NOOB) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli NOOB, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Blast Royale (NOOB) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga NOOB membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

NOOB Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NOOB? Halaman ramalan harga NOOB kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.