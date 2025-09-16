Apakah itu Notcoin (NOT)

Notcoin started as a viral Telegram game that onboarded many users into web3 through a tap-to-earn mining mechanic.

Notcoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Notcoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak NOT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Notcoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Notcoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Notcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Notcoin (NOT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Notcoin (NOT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Notcoin.

Semak Notcoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Notcoin (NOT)

Memahami tokenomik Notcoin (NOT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NOT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Notcoin (NOT)

Mencari cara membeli Notcoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Notcoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NOT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Notcoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Notcoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Notcoin Berapakah nilai Notcoin (NOT) hari ini? Harga langsung NOT dalam USD ialah 0.00189 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NOT ke USD? $ 0.00189 . Lihat Harga semasa NOT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Notcoin? Had pasaran untuk NOT ialah $ 187.93M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NOT? Bekalan edaran NOT ialah 99.43B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NOT? NOT mencapai harga ATH sebanyak 0.02895848775172118 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NOT? NOT melihat harga ATL sebanyak 0.001605449489741873 USD . Berapakah jumlah dagangan NOT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NOTialah $ 876.14K USD . Adakah NOT akan naik lebih tinggi tahun ini? NOT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NOTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Notcoin (NOT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

