NOTAI (NOTAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:57:04 (UTC+8)

NOTAI (NOTAI) Maklumat Harga (USD)

NOTAI (NOTAI) harga masa nyata ialah $ 0.00000657. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOTAI didagangkan antara $ 0.00000614 rendah dan $ 0.0000075 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOTAI sepanjang masa ialah $ 0.000359593602777345, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000006564033412972.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOTAI telah berubah sebanyak -4.79% sejak sejam yang lalu, +4.29% dalam 24 jam dan -20.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Had Pasaran semasa NOTAI ialah $ 388.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.62K. Bekalan edaran NOTAI ialah 59.08B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 657.00K.

NOTAI (NOTAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NOTAI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000002694+4.29%
30 Hari$ -0.00000327-33.24%
60 Hari$ -0.00000506-43.51%
90 Hari$ -0.00000284-30.19%
Perubahan Harga NOTAI Hari Ini

Hari ini, NOTAI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000002694 (+4.29%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNOTAI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000327 (-33.24%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NOTAI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NOTAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.00000506 (-43.51%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NOTAI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00000284 (-30.19%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NOTAI (NOTAI)?

Semak NOTAIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu NOTAI (NOTAI)

NOTAI — The first AI-based SuperApp built on Telegram. Targeting 950M+ users with the only AI-focused App within the TON ecosystem.

NOTAI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NOTAI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NOTAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang NOTAI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NOTAI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NOTAI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NOTAI (NOTAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NOTAI (NOTAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NOTAI.

Semak NOTAI ramalan harga sekarang!

Tokenomik NOTAI (NOTAI)

Memahami tokenomik NOTAI (NOTAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NOTAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NOTAI (NOTAI)

Mencari cara membeli NOTAI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NOTAI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NOTAI kepada Mata Wang Tempatan

NOTAI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NOTAI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web NOTAI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NOTAI

Berapakah nilai NOTAI (NOTAI) hari ini?
Harga langsung NOTAI dalam USD ialah 0.00000657 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NOTAI ke USD?
Harga semasa NOTAI ke USD ialah $ 0.00000657. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NOTAI?
Had pasaran untuk NOTAI ialah $ 388.18K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NOTAI?
Bekalan edaran NOTAI ialah 59.08B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NOTAI?
NOTAI mencapai harga ATH sebanyak 0.000359593602777345 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NOTAI?
NOTAI melihat harga ATL sebanyak 0.000006564033412972 USD.
Berapakah jumlah dagangan NOTAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NOTAIialah $ 15.62K USD.
Adakah NOTAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
NOTAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NOTAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:57:04 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

