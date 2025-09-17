Lagi Mengenai NOVA

NovaTrade (NOVA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:06:55 (UTC+8)

NovaTrade (NOVA) Maklumat Harga (USD)

NovaTrade (NOVA) harga masa nyata ialah $ 0.00556. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOVA didagangkan antara $ 0.0033 rendah dan $ 0.00801 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOVA sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOVA telah berubah sebanyak +1.27% sejak sejam yang lalu, +3.53% dalam 24 jam dan -32.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Had Pasaran semasa NovaTrade ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.39K. Bekalan edaran NOVA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.78M.

NovaTrade (NOVA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NovaTrade hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001896+3.53%
30 Hari$ -0.22891-97.63%
60 Hari$ -0.06753-92.40%
90 Hari$ -2.01955-99.73%
Perubahan Harga NovaTrade Hari Ini

Hari ini, NOVA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001896 (+3.53%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNovaTrade

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.22891 (-97.63%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NovaTrade

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NOVA mengalami perubahan sebanyak $ -0.06753 (-92.40%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NovaTrade

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -2.01955 (-99.73%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NovaTrade (NOVA)?

Semak NovaTradehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu NovaTrade (NOVA)

Nova Trade delivers fast, low-cost spot and contract trading with a seamless CEX-like experience on a decentralized Layer 2 network. High liquidity, user-friendliness, and multi-chain compatibility ensure smooth and efficient trading.

NovaTrade tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NovaTrade pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NOVA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang NovaTrade di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NovaTrade anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NovaTrade Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NovaTrade (NOVA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NovaTrade (NOVA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NovaTrade.

Semak NovaTrade ramalan harga sekarang!

Tokenomik NovaTrade (NOVA)

Memahami tokenomik NovaTrade (NOVA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NOVA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NovaTrade (NOVA)

Mencari cara membeli NovaTrade? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NovaTrade di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NovaTrade

Berapakah nilai NovaTrade (NOVA) hari ini?
Harga langsung NOVA dalam USD ialah 0.00556 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NOVA ke USD?
Harga semasa NOVA ke USD ialah $ 0.00556. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NovaTrade?
Had pasaran untuk NOVA ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NOVA?
Bekalan edaran NOVA ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NOVA?
NOVA mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NOVA?
NOVA melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan NOVA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NOVAialah $ 6.39K USD.
Adakah NOVA akan naik lebih tinggi tahun ini?
NOVA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NOVAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:06:55 (UTC+8)

NovaTrade (NOVA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

