Non-Playable Coin (NPC) Carta Harga Langsung
Non-Playable Coin (NPC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.021511
$ 0.021511$ 0.021511
24J Rendah
$ 0.022519
$ 0.022519$ 0.022519
24J Tinggi

$ 0.021511
$ 0.021511$ 0.021511

$ 0.022519
$ 0.022519$ 0.022519

$ 0.06683314102574428
$ 0.06683314102574428$ 0.06683314102574428

$ 0.000004232086353491
$ 0.000004232086353491$ 0.000004232086353491

+1.03%

+0.07%

+5.16%

+5.16%

Non-Playable Coin (NPC) harga masa nyata ialah $ 0.022117. Sepanjang 24 jam yang lalu, NPC didagangkan antara $ 0.021511 rendah dan $ 0.022519 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NPC sepanjang masa ialah $ 0.06683314102574428, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000004232086353491.

Dari segi prestasi jangka pendek, NPC telah berubah sebanyak +1.03% sejak sejam yang lalu, +0.07% dalam 24 jam dan +5.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Non-Playable Coin (NPC) Maklumat Pasaran

No.263

$ 166.29M
$ 166.29M$ 166.29M

$ 350.24K
$ 350.24K$ 350.24K

$ 178.04M
$ 178.04M$ 178.04M

7.52B
7.52B 7.52B

8,050,126,520
8,050,126,520 8,050,126,520

8,050,126,520
8,050,126,520 8,050,126,520

93.39%

ETH

Had Pasaran semasa Non-Playable Coin ialah $ 166.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 350.24K. Bekalan edaran NPC ialah 7.52B, dengan jumlah bekalan sebanyak 8050126520. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 178.04M.

Non-Playable Coin (NPC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Non-Playable Coin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001547+0.07%
30 Hari$ -0.005328-19.42%
60 Hari$ -0.002354-9.62%
90 Hari$ +0.009167+70.78%
Perubahan Harga Non-Playable Coin Hari Ini

Hari ini, NPC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00001547 (+0.07%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNon-Playable Coin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.005328 (-19.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Non-Playable Coin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NPC mengalami perubahan sebanyak $ -0.002354 (-9.62%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Non-Playable Coin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.009167 (+70.78%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Non-Playable Coin (NPC)?

Semak Non-Playable Coinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Non-Playable Coin (NPC)

Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.

Non-Playable Coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Non-Playable Coin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NPC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Non-Playable Coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Non-Playable Coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Non-Playable Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Non-Playable Coin (NPC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Non-Playable Coin (NPC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Non-Playable Coin.

Semak Non-Playable Coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Non-Playable Coin (NPC)

Memahami tokenomik Non-Playable Coin (NPC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NPC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Non-Playable Coin (NPC)

Mencari cara membeli Non-Playable Coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Non-Playable Coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NPC kepada Mata Wang Tempatan

1 Non-Playable Coin(NPC) ke VND
582.008855
1 Non-Playable Coin(NPC) ke AUD
A$0.03295433
1 Non-Playable Coin(NPC) ke GBP
0.01614541
1 Non-Playable Coin(NPC) ke EUR
0.01857828
1 Non-Playable Coin(NPC) ke USD
$0.022117
1 Non-Playable Coin(NPC) ke MYR
RM0.0928914
1 Non-Playable Coin(NPC) ke TRY
0.91276859
1 Non-Playable Coin(NPC) ke JPY
¥3.229082
1 Non-Playable Coin(NPC) ke ARS
ARS$32.33461166
1 Non-Playable Coin(NPC) ke RUB
1.8401344
1 Non-Playable Coin(NPC) ke INR
1.94607483
1 Non-Playable Coin(NPC) ke IDR
Rp362.57371248
1 Non-Playable Coin(NPC) ke KRW
30.54822157
1 Non-Playable Coin(NPC) ke PHP
1.25823613
1 Non-Playable Coin(NPC) ke EGP
￡E.1.06338536
1 Non-Playable Coin(NPC) ke BRL
R$0.1172201
1 Non-Playable Coin(NPC) ke CAD
C$0.03030029
1 Non-Playable Coin(NPC) ke BDT
2.6938506
1 Non-Playable Coin(NPC) ke NGN
33.05960692
1 Non-Playable Coin(NPC) ke COP
$86.05835285
1 Non-Playable Coin(NPC) ke ZAR
R.0.38372995
1 Non-Playable Coin(NPC) ke UAH
0.91055689
1 Non-Playable Coin(NPC) ke VES
Bs3.53872
1 Non-Playable Coin(NPC) ke CLP
$20.989033
1 Non-Playable Coin(NPC) ke PKR
Rs6.27768928
1 Non-Playable Coin(NPC) ke KZT
11.96795104
1 Non-Playable Coin(NPC) ke THB
฿0.70133007
1 Non-Playable Coin(NPC) ke TWD
NT$0.66594287
1 Non-Playable Coin(NPC) ke AED
د.إ0.08116939
1 Non-Playable Coin(NPC) ke CHF
Fr0.01725126
1 Non-Playable Coin(NPC) ke HKD
HK$0.17207026
1 Non-Playable Coin(NPC) ke AMD
֏8.4575408
1 Non-Playable Coin(NPC) ke MAD
.د.م0.19838949
1 Non-Playable Coin(NPC) ke MXN
$0.40496227
1 Non-Playable Coin(NPC) ke SAR
ريال0.08293875
1 Non-Playable Coin(NPC) ke PLN
0.07917886
1 Non-Playable Coin(NPC) ke RON
лв0.09443959
1 Non-Playable Coin(NPC) ke SEK
kr0.20436108
1 Non-Playable Coin(NPC) ke BGN
лв0.03649305
1 Non-Playable Coin(NPC) ke HUF
Ft7.27273311
1 Non-Playable Coin(NPC) ke CZK
0.45384084
1 Non-Playable Coin(NPC) ke KWD
د.ك0.006745685
1 Non-Playable Coin(NPC) ke ILS
0.07364961
1 Non-Playable Coin(NPC) ke AOA
Kz20.16119369
1 Non-Playable Coin(NPC) ke BHD
.د.ب0.008315992
1 Non-Playable Coin(NPC) ke BMD
$0.022117
1 Non-Playable Coin(NPC) ke DKK
kr0.1393371
1 Non-Playable Coin(NPC) ke HNL
L0.58012891
1 Non-Playable Coin(NPC) ke MUR
1.00079425
1 Non-Playable Coin(NPC) ke NAD
$0.38417229
1 Non-Playable Coin(NPC) ke NOK
kr0.21608309
1 Non-Playable Coin(NPC) ke NZD
$0.03693539
1 Non-Playable Coin(NPC) ke PAB
B/.0.022117
1 Non-Playable Coin(NPC) ke PGK
K0.09244906
1 Non-Playable Coin(NPC) ke QAR
ر.ق0.08050588
1 Non-Playable Coin(NPC) ke RSD
дин.2.1873713

Non-Playable Coin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Non-Playable Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Non-Playable Coin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Non-Playable Coin

Berapakah nilai Non-Playable Coin (NPC) hari ini?
Harga langsung NPC dalam USD ialah 0.022117 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NPC ke USD?
Harga semasa NPC ke USD ialah $ 0.022117. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Non-Playable Coin?
Had pasaran untuk NPC ialah $ 166.29M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NPC?
Bekalan edaran NPC ialah 7.52B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NPC?
NPC mencapai harga ATH sebanyak 0.06683314102574428 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NPC?
NPC melihat harga ATL sebanyak 0.000004232086353491 USD.
Berapakah jumlah dagangan NPC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NPCialah $ 350.24K USD.
Adakah NPC akan naik lebih tinggi tahun ini?
NPC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NPCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

