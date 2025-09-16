Lagi Mengenai NRG

Energi Logo

EnergiHargae(NRG)

1 NRG ke USD Harga Langsung:

$0.03753
$0.03753$0.03753
-1.26%1D
USD
Energi (NRG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:34:26 (UTC+8)

Energi (NRG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03751
$ 0.03751$ 0.03751
24J Rendah
$ 0.03832
$ 0.03832$ 0.03832
24J Tinggi

$ 0.03751
$ 0.03751$ 0.03751

$ 0.03832
$ 0.03832$ 0.03832

$ 9.8980176742
$ 9.8980176742$ 9.8980176742

$ 0.022841577272082456
$ 0.022841577272082456$ 0.022841577272082456

0.00%

-1.26%

+0.32%

+0.32%

Energi (NRG) harga masa nyata ialah $ 0.03753. Sepanjang 24 jam yang lalu, NRG didagangkan antara $ 0.03751 rendah dan $ 0.03832 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NRG sepanjang masa ialah $ 9.8980176742, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.022841577272082456.

Dari segi prestasi jangka pendek, NRG telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -1.26% dalam 24 jam dan +0.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Energi (NRG) Maklumat Pasaran

No.1585

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

$ 59.83K
$ 59.83K$ 59.83K

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

99.15M
99.15M 99.15M

99,145,768.594122
99,145,768.594122 99,145,768.594122

NRG

Had Pasaran semasa Energi ialah $ 3.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.83K. Bekalan edaran NRG ialah 99.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99145768.594122. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.72M.

Energi (NRG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Energi hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0004789-1.26%
30 Hari$ -0.00351-8.56%
60 Hari$ +0.00113+3.10%
90 Hari$ -0.01265-25.21%
Perubahan Harga Energi Hari Ini

Hari ini, NRG mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0004789 (-1.26%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEnergi

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00351 (-8.56%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Energi

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NRG mengalami perubahan sebanyak $ +0.00113 (+3.10%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Energi

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01265 (-25.21%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Energi (NRG)?

Semak Energihalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Energi (NRG)

Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure

Energi tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Energi pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NRG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Energi di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Energi anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Energi Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Energi (NRG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Energi (NRG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Energi.

Semak Energi ramalan harga sekarang!

Tokenomik Energi (NRG)

Memahami tokenomik Energi (NRG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NRG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Energi (NRG)

Mencari cara membeli Energi? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Energi di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NRG kepada Mata Wang Tempatan

1 Energi(NRG) ke VND
987.60195
1 Energi(NRG) ke AUD
A$0.0559197
1 Energi(NRG) ke GBP
0.0273969
1 Energi(NRG) ke EUR
0.0315252
1 Energi(NRG) ke USD
$0.03753
1 Energi(NRG) ke MYR
RM0.157626
1 Energi(NRG) ke TRY
1.5492384
1 Energi(NRG) ke JPY
¥5.47938
1 Energi(NRG) ke ARS
ARS$54.8681094
1 Energi(NRG) ke RUB
3.1071087
1 Energi(NRG) ke INR
3.3033906
1 Energi(NRG) ke IDR
Rp615.2458032
1 Energi(NRG) ke KRW
51.8368113
1 Energi(NRG) ke PHP
2.1380841
1 Energi(NRG) ke EGP
￡E.1.8044424
1 Energi(NRG) ke BRL
R$0.198909
1 Energi(NRG) ke CAD
C$0.0514161
1 Energi(NRG) ke BDT
4.571154
1 Energi(NRG) ke NGN
56.0983428
1 Energi(NRG) ke COP
$146.6015625
1 Energi(NRG) ke ZAR
R.0.6515208
1 Energi(NRG) ke UAH
1.5451101
1 Energi(NRG) ke VES
Bs6.0048
1 Energi(NRG) ke CLP
$35.61597
1 Energi(NRG) ke PKR
Rs10.6525152
1 Energi(NRG) ke KZT
20.3082336
1 Energi(NRG) ke THB
฿1.1889504
1 Energi(NRG) ke TWD
NT$1.1304036
1 Energi(NRG) ke AED
د.إ0.1377351
1 Energi(NRG) ke CHF
Fr0.0292734
1 Energi(NRG) ke HKD
HK$0.2919834
1 Energi(NRG) ke AMD
֏14.351472
1 Energi(NRG) ke MAD
.د.م0.3366441
1 Energi(NRG) ke MXN
$0.6875496
1 Energi(NRG) ke SAR
ريال0.1407375
1 Energi(NRG) ke PLN
0.1347327
1 Energi(NRG) ke RON
лв0.1606284
1 Energi(NRG) ke SEK
kr0.3467772
1 Energi(NRG) ke BGN
лв0.0619245
1 Energi(NRG) ke HUF
Ft12.373641
1 Energi(NRG) ke CZK
0.7719921
1 Energi(NRG) ke KWD
د.ك0.01144665
1 Energi(NRG) ke ILS
0.1253502
1 Energi(NRG) ke AOA
Kz34.2112221
1 Energi(NRG) ke BHD
.د.ب0.01414881
1 Energi(NRG) ke BMD
$0.03753
1 Energi(NRG) ke DKK
kr0.2368143
1 Energi(NRG) ke HNL
L0.9844119
1 Energi(NRG) ke MUR
1.6982325
1 Energi(NRG) ke NAD
$0.6518961
1 Energi(NRG) ke NOK
kr0.3674187
1 Energi(NRG) ke NZD
$0.0626751
1 Energi(NRG) ke PAB
B/.0.03753
1 Energi(NRG) ke PGK
K0.1568754
1 Energi(NRG) ke QAR
ر.ق0.1366092
1 Energi(NRG) ke RSD
дин.3.7188477

Energi Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Energi, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Energi Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Energi

Berapakah nilai Energi (NRG) hari ini?
Harga langsung NRG dalam USD ialah 0.03753 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NRG ke USD?
Harga semasa NRG ke USD ialah $ 0.03753. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Energi?
Had pasaran untuk NRG ialah $ 3.72M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NRG?
Bekalan edaran NRG ialah 99.15M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NRG?
NRG mencapai harga ATH sebanyak 9.8980176742 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NRG?
NRG melihat harga ATL sebanyak 0.022841577272082456 USD.
Berapakah jumlah dagangan NRG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NRGialah $ 59.83K USD.
Adakah NRG akan naik lebih tinggi tahun ini?
NRG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NRGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:34:26 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator NRG-ke-USD

Jumlah

NRG
NRG
USD
USD

1 NRG = 0.03753 USD

Berdagang NRG

NRGUSDT
$0.03753
$0.03753$0.03753
-1.26%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan