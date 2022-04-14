Tokenomik Neuron (NRN)

Tokenomik Neuron (NRN)

Lihat cerapan utama tentang Neuron (NRN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Neuron (NRN) Maklumat

ArenaX Labs Inc. (“ArenaX”) builds NRN Agents, a platform that powers AI agent integration in innovative gaming experiences in virtual games and physical robots. The tech stack combines data aggregation, model training, and model inspection capabilities across imitation learning and reinforcement learning. By combining the limitless variability of games with the physics constraints of robotics, AI agents trained in these environments won’t just master games; they’ll reason, adapt, and ultimately solve real-world challenges. ArenaX positions NRN Agents as a perfect testbed to tackle the challenge of achieving AGI (Artificial General Intelligence). The NRN Agents ecosystem is powered by the Neuron token $NRN.

Laman Web Rasmi:
https://nrnagents.ai
Kertas putih:
https://whitepaper.nrnagents.ai/
Peneroka Blok:
https://arbiscan.io/token/0xdadeca1167fe47499e53Eb50F261103630974905

Neuron (NRN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Neuron (NRN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 61.17M
$ 61.17M$ 61.17M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.29968
$ 0.29968$ 0.29968
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.022358277431527393
$ 0.022358277431527393$ 0.022358277431527393
Harga Semasa:
$ 0.06117
$ 0.06117$ 0.06117

Tokenomik Neuron (NRN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Neuron (NRN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NRN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NRN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NRN, terokai NRN harga langsung token!

Cara Membeli NRN

Berminat untuk menambah Neuron (NRN) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli NRN, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Neuron (NRN) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga NRN membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

NRN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NRN? Halaman ramalan harga NRN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.