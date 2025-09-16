Lagi Mengenai NS

Maklumat Harga NS

Laman Web Rasmi NS

Tokenomik NS

Ramalan Harga NS

Sejarah NS

NS Panduan Membeli

Penukar Mata Wang NS-ke-Fiat

NS Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

SuiNS Logo

SuiNSHargae(NS)

1 NS ke USD Harga Langsung:

$0.17936
$0.17936$0.17936
+9.51%1D
USD
SuiNS (NS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:35:02 (UTC+8)

SuiNS (NS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.15217
$ 0.15217$ 0.15217
24J Rendah
$ 0.18266
$ 0.18266$ 0.18266
24J Tinggi

$ 0.15217
$ 0.15217$ 0.15217

$ 0.18266
$ 0.18266$ 0.18266

$ 0.5833504864798207
$ 0.5833504864798207$ 0.5833504864798207

$ 0.06997757451302891
$ 0.06997757451302891$ 0.06997757451302891

+5.97%

+9.51%

+41.27%

+41.27%

SuiNS (NS) harga masa nyata ialah $ 0.17974. Sepanjang 24 jam yang lalu, NS didagangkan antara $ 0.15217 rendah dan $ 0.18266 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NS sepanjang masa ialah $ 0.5833504864798207, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.06997757451302891.

Dari segi prestasi jangka pendek, NS telah berubah sebanyak +5.97% sejak sejam yang lalu, +9.51% dalam 24 jam dan +41.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SuiNS (NS) Maklumat Pasaran

No.727

$ 36.49M
$ 36.49M$ 36.49M

$ 705.31K
$ 705.31K$ 705.31K

$ 89.87M
$ 89.87M$ 89.87M

203.02M
203.02M 203.02M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

40.60%

SUI

Had Pasaran semasa SuiNS ialah $ 36.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 705.31K. Bekalan edaran NS ialah 203.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 89.87M.

SuiNS (NS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SuiNS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0155759+9.51%
30 Hari$ +0.04513+33.52%
60 Hari$ +0.03225+21.86%
90 Hari$ +0.03692+25.85%
Perubahan Harga SuiNS Hari Ini

Hari ini, NS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0155759 (+9.51%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSuiNS

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.04513 (+33.52%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SuiNS

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NS mengalami perubahan sebanyak $ +0.03225 (+21.86%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SuiNS

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.03692 (+25.85%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SuiNS (NS)?

Semak SuiNShalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SuiNS (NS)

The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility.

SuiNS tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SuiNS pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SuiNS di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SuiNS anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SuiNS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SuiNS (NS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SuiNS (NS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SuiNS.

Semak SuiNS ramalan harga sekarang!

Tokenomik SuiNS (NS)

Memahami tokenomik SuiNS (NS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SuiNS (NS)

Mencari cara membeli SuiNS? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SuiNS di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NS kepada Mata Wang Tempatan

1 SuiNS(NS) ke VND
4,729.8581
1 SuiNS(NS) ke AUD
A$0.2678126
1 SuiNS(NS) ke GBP
0.1312102
1 SuiNS(NS) ke EUR
0.1509816
1 SuiNS(NS) ke USD
$0.17974
1 SuiNS(NS) ke MYR
RM0.754908
1 SuiNS(NS) ke TRY
7.4196672
1 SuiNS(NS) ke JPY
¥26.24204
1 SuiNS(NS) ke ARS
ARS$262.7762852
1 SuiNS(NS) ke RUB
14.8806746
1 SuiNS(NS) ke INR
15.8207148
1 SuiNS(NS) ke IDR
Rp2,946.5569056
1 SuiNS(NS) ke KRW
248.2586854
1 SuiNS(NS) ke PHP
10.2397878
1 SuiNS(NS) ke EGP
￡E.8.6418992
1 SuiNS(NS) ke BRL
R$0.952622
1 SuiNS(NS) ke CAD
C$0.2462438
1 SuiNS(NS) ke BDT
21.892332
1 SuiNS(NS) ke NGN
268.6681624
1 SuiNS(NS) ke COP
$702.109375
1 SuiNS(NS) ke ZAR
R.3.1202864
1 SuiNS(NS) ke UAH
7.3998958
1 SuiNS(NS) ke VES
Bs28.7584
1 SuiNS(NS) ke CLP
$170.57326
1 SuiNS(NS) ke PKR
Rs51.0174016
1 SuiNS(NS) ke KZT
97.2609088
1 SuiNS(NS) ke THB
฿5.6941632
1 SuiNS(NS) ke TWD
NT$5.4137688
1 SuiNS(NS) ke AED
د.إ0.6596458
1 SuiNS(NS) ke CHF
Fr0.1401972
1 SuiNS(NS) ke HKD
HK$1.3983772
1 SuiNS(NS) ke AMD
֏68.732576
1 SuiNS(NS) ke MAD
.د.م1.6122678
1 SuiNS(NS) ke MXN
$3.2928368
1 SuiNS(NS) ke SAR
ريال0.674025
1 SuiNS(NS) ke PLN
0.6452666
1 SuiNS(NS) ke RON
лв0.7692872
1 SuiNS(NS) ke SEK
kr1.6607976
1 SuiNS(NS) ke BGN
лв0.296571
1 SuiNS(NS) ke HUF
Ft59.260278
1 SuiNS(NS) ke CZK
3.6972518
1 SuiNS(NS) ke KWD
د.ك0.0548207
1 SuiNS(NS) ke ILS
0.6003316
1 SuiNS(NS) ke AOA
Kz163.8455918
1 SuiNS(NS) ke BHD
.د.ب0.06776198
1 SuiNS(NS) ke BMD
$0.17974
1 SuiNS(NS) ke DKK
kr1.1341594
1 SuiNS(NS) ke HNL
L4.7145802
1 SuiNS(NS) ke MUR
8.133235
1 SuiNS(NS) ke NAD
$3.1220838
1 SuiNS(NS) ke NOK
kr1.7596546
1 SuiNS(NS) ke NZD
$0.3001658
1 SuiNS(NS) ke PAB
B/.0.17974
1 SuiNS(NS) ke PGK
K0.7513132
1 SuiNS(NS) ke QAR
ر.ق0.6542536
1 SuiNS(NS) ke RSD
дин.17.8104366

SuiNS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SuiNS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web SuiNS Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SuiNS

Berapakah nilai SuiNS (NS) hari ini?
Harga langsung NS dalam USD ialah 0.17974 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NS ke USD?
Harga semasa NS ke USD ialah $ 0.17974. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SuiNS?
Had pasaran untuk NS ialah $ 36.49M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NS?
Bekalan edaran NS ialah 203.02M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NS?
NS mencapai harga ATH sebanyak 0.5833504864798207 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NS?
NS melihat harga ATL sebanyak 0.06997757451302891 USD.
Berapakah jumlah dagangan NS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NSialah $ 705.31K USD.
Adakah NS akan naik lebih tinggi tahun ini?
NS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:35:02 (UTC+8)

SuiNS (NS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator NS-ke-USD

Jumlah

NS
NS
USD
USD

1 NS = 0.17974 USD

Berdagang NS

NSUSDT
$0.17936
$0.17936$0.17936
+9.52%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan