Lagi Mengenai NST

Maklumat Harga NST

Kertas putih NST

Laman Web Rasmi NST

Tokenomik NST

Ramalan Harga NST

Sejarah NST

NST Panduan Membeli

Penukar Mata Wang NST-ke-Fiat

NST Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Ninja Squad Token Logo

Ninja Squad TokenHargae(NST)

1 NST ke USD Harga Langsung:

$3.321
$3.321$3.321
+0.42%1D
USD
Ninja Squad Token (NST) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:53:45 (UTC+8)

Ninja Squad Token (NST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 3.2
$ 3.2$ 3.2
24J Rendah
$ 3.372
$ 3.372$ 3.372
24J Tinggi

$ 3.2
$ 3.2$ 3.2

$ 3.372
$ 3.372$ 3.372

$ 8.523302329087459
$ 8.523302329087459$ 8.523302329087459

$ 0.07183488544969323
$ 0.07183488544969323$ 0.07183488544969323

-0.75%

+0.42%

+0.60%

+0.60%

Ninja Squad Token (NST) harga masa nyata ialah $ 3.321. Sepanjang 24 jam yang lalu, NST didagangkan antara $ 3.2 rendah dan $ 3.372 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NST sepanjang masa ialah $ 8.523302329087459, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.07183488544969323.

Dari segi prestasi jangka pendek, NST telah berubah sebanyak -0.75% sejak sejam yang lalu, +0.42% dalam 24 jam dan +0.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ninja Squad Token (NST) Maklumat Pasaran

No.3931

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 136.03K
$ 136.03K$ 136.03K

$ 33.21M
$ 33.21M$ 33.21M

0.00
0.00 0.00

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

ARB

Had Pasaran semasa Ninja Squad Token ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 136.03K. Bekalan edaran NST ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.21M.

Ninja Squad Token (NST) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ninja Squad Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01389+0.42%
30 Hari$ +0.1+3.10%
60 Hari$ -0.187-5.34%
90 Hari$ +0.91+37.74%
Perubahan Harga Ninja Squad Token Hari Ini

Hari ini, NST mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.01389 (+0.42%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNinja Squad Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.1 (+3.10%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ninja Squad Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NST mengalami perubahan sebanyak $ -0.187 (-5.34%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ninja Squad Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.91 (+37.74%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ninja Squad Token (NST)?

Semak Ninja Squad Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ninja Squad Token (NST)

Key to Web3 Analytics, Education, News & Trader Ecosystem.

Ninja Squad Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ninja Squad Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NST ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ninja Squad Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ninja Squad Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ninja Squad Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ninja Squad Token (NST) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ninja Squad Token (NST) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ninja Squad Token.

Semak Ninja Squad Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ninja Squad Token (NST)

Memahami tokenomik Ninja Squad Token (NST) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NST dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ninja Squad Token (NST)

Mencari cara membeli Ninja Squad Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ninja Squad Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NST kepada Mata Wang Tempatan

1 Ninja Squad Token(NST) ke VND
87,392.115
1 Ninja Squad Token(NST) ke AUD
A$4.94829
1 Ninja Squad Token(NST) ke GBP
2.42433
1 Ninja Squad Token(NST) ke EUR
2.78964
1 Ninja Squad Token(NST) ke USD
$3.321
1 Ninja Squad Token(NST) ke MYR
RM13.9482
1 Ninja Squad Token(NST) ke TRY
137.05767
1 Ninja Squad Token(NST) ke JPY
¥484.866
1 Ninja Squad Token(NST) ke ARS
ARS$4,876.62282
1 Ninja Squad Token(NST) ke RUB
276.3072
1 Ninja Squad Token(NST) ke INR
291.88269
1 Ninja Squad Token(NST) ke IDR
Rp54,442.61424
1 Ninja Squad Token(NST) ke KRW
4,580.68851
1 Ninja Squad Token(NST) ke PHP
188.59959
1 Ninja Squad Token(NST) ke EGP
￡E.159.64047
1 Ninja Squad Token(NST) ke BRL
R$17.56809
1 Ninja Squad Token(NST) ke CAD
C$4.54977
1 Ninja Squad Token(NST) ke BDT
404.4978
1 Ninja Squad Token(NST) ke NGN
4,964.09796
1 Ninja Squad Token(NST) ke COP
$12,922.17705
1 Ninja Squad Token(NST) ke ZAR
R.57.51972
1 Ninja Squad Token(NST) ke UAH
136.72557
1 Ninja Squad Token(NST) ke VES
Bs531.36
1 Ninja Squad Token(NST) ke CLP
$3,151.629
1 Ninja Squad Token(NST) ke PKR
Rs942.63264
1 Ninja Squad Token(NST) ke KZT
1,797.05952
1 Ninja Squad Token(NST) ke THB
฿105.17607
1 Ninja Squad Token(NST) ke TWD
NT$99.92889
1 Ninja Squad Token(NST) ke AED
د.إ12.18807
1 Ninja Squad Token(NST) ke CHF
Fr2.59038
1 Ninja Squad Token(NST) ke HKD
HK$25.83738
1 Ninja Squad Token(NST) ke AMD
֏1,269.9504
1 Ninja Squad Token(NST) ke MAD
.د.م29.78937
1 Ninja Squad Token(NST) ke MXN
$60.74109
1 Ninja Squad Token(NST) ke SAR
ريال12.45375
1 Ninja Squad Token(NST) ke PLN
11.88918
1 Ninja Squad Token(NST) ke RON
лв14.14746
1 Ninja Squad Token(NST) ke SEK
kr30.61962
1 Ninja Squad Token(NST) ke BGN
лв5.47965
1 Ninja Squad Token(NST) ke HUF
Ft1,089.91899
1 Ninja Squad Token(NST) ke CZK
68.04729
1 Ninja Squad Token(NST) ke KWD
د.ك1.009584
1 Ninja Squad Token(NST) ke ILS
11.05893
1 Ninja Squad Token(NST) ke AOA
Kz3,027.32397
1 Ninja Squad Token(NST) ke BHD
.د.ب1.248696
1 Ninja Squad Token(NST) ke BMD
$3.321
1 Ninja Squad Token(NST) ke DKK
kr20.88909
1 Ninja Squad Token(NST) ke HNL
L87.10983
1 Ninja Squad Token(NST) ke MUR
150.27525
1 Ninja Squad Token(NST) ke NAD
$57.68577
1 Ninja Squad Token(NST) ke NOK
kr32.37975
1 Ninja Squad Token(NST) ke NZD
$5.51286
1 Ninja Squad Token(NST) ke PAB
B/.3.321
1 Ninja Squad Token(NST) ke PGK
K13.88178
1 Ninja Squad Token(NST) ke QAR
ر.ق12.08844
1 Ninja Squad Token(NST) ke RSD
дин.327.81591

Ninja Squad Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ninja Squad Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ninja Squad Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ninja Squad Token

Berapakah nilai Ninja Squad Token (NST) hari ini?
Harga langsung NST dalam USD ialah 3.321 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NST ke USD?
Harga semasa NST ke USD ialah $ 3.321. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ninja Squad Token?
Had pasaran untuk NST ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NST?
Bekalan edaran NST ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NST?
NST mencapai harga ATH sebanyak 8.523302329087459 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NST?
NST melihat harga ATL sebanyak 0.07183488544969323 USD.
Berapakah jumlah dagangan NST?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NSTialah $ 136.03K USD.
Adakah NST akan naik lebih tinggi tahun ini?
NST mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NSTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:53:45 (UTC+8)

Ninja Squad Token (NST) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator NST-ke-USD

Jumlah

NST
NST
USD
USD

1 NST = 3.321 USD

Berdagang NST

NSTUSDT
$3.321
$3.321$3.321
+0.42%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan