NTHChain Harga Hari Ini

Harga langsung NTHChain (NTH) hari ini ialah $ 0.0273, dengan 1.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NTH kepada USD penukaran adalah $ 0.0273 setiap NTH.

NTHChain kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- NTH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NTH didagangkan antara $ 0.0233 (rendah) dan $ 0.0327 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, NTH dipindahkan +0.73% dalam sejam terakhir dan -52.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 63.31K.

NTHChain (NTH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 63.31K$ 63.31K $ 63.31K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.30M$ 27.30M $ 27.30M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa NTHChain ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 63.31K. Bekalan edaran NTH ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.30M.