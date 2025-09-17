Lagi Mengenai NTMPI

Timpi Logo

TimpiHargae(NTMPI)

1 NTMPI ke USD Harga Langsung:

$0.01739
$0.01739$0.01739
-0.22%1D
USD
Timpi (NTMPI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:07:29 (UTC+8)

Timpi (NTMPI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01441
$ 0.01441$ 0.01441
24J Rendah
$ 0.01867
$ 0.01867$ 0.01867
24J Tinggi

$ 0.01441
$ 0.01441$ 0.01441

$ 0.01867
$ 0.01867$ 0.01867

--
----

--
----

+1.22%

-0.22%

+36.31%

+36.31%

Timpi (NTMPI) harga masa nyata ialah $ 0.01738. Sepanjang 24 jam yang lalu, NTMPI didagangkan antara $ 0.01441 rendah dan $ 0.01867 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NTMPI sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, NTMPI telah berubah sebanyak +1.22% sejak sejam yang lalu, -0.22% dalam 24 jam dan +36.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Timpi (NTMPI) Maklumat Pasaran

--
----

$ 113.18K
$ 113.18K$ 113.18K

$ 6.95M
$ 6.95M$ 6.95M

--
----

400,000,000
400,000,000 400,000,000

NEUTARO

Had Pasaran semasa Timpi ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 113.18K. Bekalan edaran NTMPI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.95M.

Timpi (NTMPI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Timpi hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000383-0.22%
30 Hari$ -0.002-10.32%
60 Hari$ -0.00983-36.13%
90 Hari$ +0.00156+9.86%
Perubahan Harga Timpi Hari Ini

Hari ini, NTMPI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000383 (-0.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTimpi

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.002 (-10.32%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Timpi

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NTMPI mengalami perubahan sebanyak $ -0.00983 (-36.13%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Timpi

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00156 (+9.86%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Timpi (NTMPI)?

Semak Timpihalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Timpi (NTMPI)

Timpi is building the first decentralized web index in the world powered by a DePIN network of nodes.

Timpi tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Timpi pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NTMPI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Timpi di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Timpi anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Timpi Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Timpi (NTMPI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Timpi (NTMPI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Timpi.

Semak Timpi ramalan harga sekarang!

Tokenomik Timpi (NTMPI)

Memahami tokenomik Timpi (NTMPI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NTMPI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Timpi (NTMPI)

Mencari cara membeli Timpi? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Timpi di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NTMPI kepada Mata Wang Tempatan

1 Timpi(NTMPI) ke VND
457.3547
1 Timpi(NTMPI) ke AUD
A$0.0258962
1 Timpi(NTMPI) ke GBP
0.0126874
1 Timpi(NTMPI) ke EUR
0.0145992
1 Timpi(NTMPI) ke USD
$0.01738
1 Timpi(NTMPI) ke MYR
RM0.072996
1 Timpi(NTMPI) ke TRY
0.7172726
1 Timpi(NTMPI) ke JPY
¥2.53748
1 Timpi(NTMPI) ke ARS
ARS$25.4092124
1 Timpi(NTMPI) ke RUB
1.446016
1 Timpi(NTMPI) ke INR
1.5292662
1 Timpi(NTMPI) ke IDR
Rp284.9179872
1 Timpi(NTMPI) ke KRW
24.0054298
1 Timpi(NTMPI) ke PHP
0.9887482
1 Timpi(NTMPI) ke EGP
￡E.0.8356304
1 Timpi(NTMPI) ke BRL
R$0.092114
1 Timpi(NTMPI) ke CAD
C$0.0238106
1 Timpi(NTMPI) ke BDT
2.116884
1 Timpi(NTMPI) ke NGN
25.9789288
1 Timpi(NTMPI) ke COP
$67.626449
1 Timpi(NTMPI) ke ZAR
R.0.301543
1 Timpi(NTMPI) ke UAH
0.7155346
1 Timpi(NTMPI) ke VES
Bs2.7808
1 Timpi(NTMPI) ke CLP
$16.49362
1 Timpi(NTMPI) ke PKR
Rs4.9331392
1 Timpi(NTMPI) ke KZT
9.4046656
1 Timpi(NTMPI) ke THB
฿0.5511198
1 Timpi(NTMPI) ke TWD
NT$0.5233118
1 Timpi(NTMPI) ke AED
د.إ0.0637846
1 Timpi(NTMPI) ke CHF
Fr0.0135564
1 Timpi(NTMPI) ke HKD
HK$0.1352164
1 Timpi(NTMPI) ke AMD
֏6.646112
1 Timpi(NTMPI) ke MAD
.د.م0.1558986
1 Timpi(NTMPI) ke MXN
$0.3182278
1 Timpi(NTMPI) ke SAR
ريال0.065175
1 Timpi(NTMPI) ke PLN
0.0622204
1 Timpi(NTMPI) ke RON
лв0.0742126
1 Timpi(NTMPI) ke SEK
kr0.1605912
1 Timpi(NTMPI) ke BGN
лв0.028677
1 Timpi(NTMPI) ke HUF
Ft5.7150654
1 Timpi(NTMPI) ke CZK
0.3566376
1 Timpi(NTMPI) ke KWD
د.ك0.0053009
1 Timpi(NTMPI) ke ILS
0.0578754
1 Timpi(NTMPI) ke AOA
Kz15.8430866
1 Timpi(NTMPI) ke BHD
.د.ب0.00653488
1 Timpi(NTMPI) ke BMD
$0.01738
1 Timpi(NTMPI) ke DKK
kr0.109494
1 Timpi(NTMPI) ke HNL
L0.4558774
1 Timpi(NTMPI) ke MUR
0.786445
1 Timpi(NTMPI) ke NAD
$0.3018906
1 Timpi(NTMPI) ke NOK
kr0.1698026
1 Timpi(NTMPI) ke NZD
$0.0290246
1 Timpi(NTMPI) ke PAB
B/.0.01738
1 Timpi(NTMPI) ke PGK
K0.0726484
1 Timpi(NTMPI) ke QAR
ر.ق0.0632632
1 Timpi(NTMPI) ke RSD
дин.1.718882

Timpi Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Timpi, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Timpi Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Timpi

Berapakah nilai Timpi (NTMPI) hari ini?
Harga langsung NTMPI dalam USD ialah 0.01738 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NTMPI ke USD?
Harga semasa NTMPI ke USD ialah $ 0.01738. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Timpi?
Had pasaran untuk NTMPI ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NTMPI?
Bekalan edaran NTMPI ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NTMPI?
NTMPI mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NTMPI?
NTMPI melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan NTMPI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NTMPIialah $ 113.18K USD.
Adakah NTMPI akan naik lebih tinggi tahun ini?
NTMPI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NTMPIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:07:29 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

1 NTMPI = 0.01738 USD

