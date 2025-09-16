Lagi Mengenai NTRN

1 NTRN ke USD Harga Langsung:

$0.09715
+4.01%1D
Neutron (NTRN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:35:09 (UTC+8)

Neutron (NTRN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.09224
24J Rendah
$ 0.09738
24J Tinggi

$ 0.09224
$ 0.09738
$ 1.9946665643531243
$ 0.07503218366777537
+1.48%

+4.01%

-1.83%

-1.83%

Neutron (NTRN) harga masa nyata ialah $ 0.09717. Sepanjang 24 jam yang lalu, NTRN didagangkan antara $ 0.09224 rendah dan $ 0.09738 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NTRN sepanjang masa ialah $ 1.9946665643531243, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.07503218366777537.

Dari segi prestasi jangka pendek, NTRN telah berubah sebanyak +1.48% sejak sejam yang lalu, +4.01% dalam 24 jam dan -1.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Neutron (NTRN) Maklumat Pasaran

No.534

$ 59.21M
$ 356.13K
$ 97.17M
609.39M
1,000,000,000
999,742,866.786188
60.93%

NTRN

Had Pasaran semasa Neutron ialah $ 59.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 356.13K. Bekalan edaran NTRN ialah 609.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999742866.786188. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 97.17M.

Neutron (NTRN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Neutron hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0037455+4.01%
30 Hari$ +0.00102+1.06%
60 Hari$ -0.0134-12.12%
90 Hari$ +0.00699+7.75%
Perubahan Harga Neutron Hari Ini

Hari ini, NTRN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0037455 (+4.01%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNeutron

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00102 (+1.06%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Neutron

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NTRN mengalami perubahan sebanyak $ -0.0134 (-12.12%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Neutron

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00699 (+7.75%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Neutron (NTRN)?

Semak Neutronhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Neutron (NTRN)

Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub.

Neutron tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Neutron pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NTRN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Neutron di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Neutron anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Neutron Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Neutron (NTRN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Neutron (NTRN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Neutron.

Semak Neutron ramalan harga sekarang!

Tokenomik Neutron (NTRN)

Memahami tokenomik Neutron (NTRN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NTRN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Neutron (NTRN)

Mencari cara membeli Neutron? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Neutron di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NTRN kepada Mata Wang Tempatan

Neutron Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Neutron, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Neutron Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Neutron

Berapakah nilai Neutron (NTRN) hari ini?
Harga langsung NTRN dalam USD ialah 0.09717 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NTRN ke USD?
Harga semasa NTRN ke USD ialah $ 0.09717. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Neutron?
Had pasaran untuk NTRN ialah $ 59.21M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NTRN?
Bekalan edaran NTRN ialah 609.39M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NTRN?
NTRN mencapai harga ATH sebanyak 1.9946665643531243 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NTRN?
NTRN melihat harga ATL sebanyak 0.07503218366777537 USD.
Berapakah jumlah dagangan NTRN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NTRNialah $ 356.13K USD.
Adakah NTRN akan naik lebih tinggi tahun ini?
NTRN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NTRNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Neutron (NTRN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

