nubcat Logo

nubcatHargae(NUB)

1 NUB ke USD Harga Langsung:

$0.02371
$0.02371$0.02371
+4.67%1D
USD
nubcat (NUB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:44:55 (UTC+8)

nubcat (NUB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0216
$ 0.0216$ 0.0216
24J Rendah
$ 0.02474
$ 0.02474$ 0.02474
24J Tinggi

$ 0.0216
$ 0.0216$ 0.0216

$ 0.02474
$ 0.02474$ 0.02474

$ 0.10128870661951404
$ 0.10128870661951404$ 0.10128870661951404

$ 0.002447588309575388
$ 0.002447588309575388$ 0.002447588309575388

+3.13%

+4.67%

-19.63%

-19.63%

nubcat (NUB) harga masa nyata ialah $ 0.02371. Sepanjang 24 jam yang lalu, NUB didagangkan antara $ 0.0216 rendah dan $ 0.02474 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NUB sepanjang masa ialah $ 0.10128870661951404, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002447588309575388.

Dari segi prestasi jangka pendek, NUB telah berubah sebanyak +3.13% sejak sejam yang lalu, +4.67% dalam 24 jam dan -19.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

nubcat (NUB) Maklumat Pasaran

No.894

$ 22.52M
$ 22.52M$ 22.52M

$ 7.14K
$ 7.14K$ 7.14K

$ 23.71M
$ 23.71M$ 23.71M

950.00M
950.00M 950.00M

999,975,253.03
999,975,253.03 999,975,253.03

999,975,253.03
999,975,253.03 999,975,253.03

95.00%

SOL

Had Pasaran semasa nubcat ialah $ 22.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.14K. Bekalan edaran NUB ialah 950.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999975253.03. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.71M.

nubcat (NUB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk nubcat hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0010579+4.67%
30 Hari$ -0.02852-54.61%
60 Hari$ +0.00622+35.56%
90 Hari$ +0.01879+381.91%
Perubahan Harga nubcat Hari Ini

Hari ini, NUB mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0010579 (+4.67%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Harinubcat

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.02852 (-54.61%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari nubcat

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NUB mengalami perubahan sebanyak $ +0.00622 (+35.56%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari nubcat

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01879 (+381.91%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga nubcat (NUB)?

Semak nubcathalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu nubcat (NUB)

silly nub drawing silly things & being silly.

nubcat tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus nubcat pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NUB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang nubcat di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian nubcat anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

nubcat Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai nubcat (NUB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset nubcat (NUB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk nubcat.

Semak nubcat ramalan harga sekarang!

Tokenomik nubcat (NUB)

Memahami tokenomik nubcat (NUB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NUB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli nubcat (NUB)

Mencari cara membeli nubcat? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah nubcat di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NUB kepada Mata Wang Tempatan

1 nubcat(NUB) ke VND
623.92865
1 nubcat(NUB) ke AUD
A$0.0353279
1 nubcat(NUB) ke GBP
0.0173083
1 nubcat(NUB) ke EUR
0.0199164
1 nubcat(NUB) ke USD
$0.02371
1 nubcat(NUB) ke MYR
RM0.099582
1 nubcat(NUB) ke TRY
0.9785117
1 nubcat(NUB) ke JPY
¥3.46166
1 nubcat(NUB) ke ARS
ARS$34.8162382
1 nubcat(NUB) ke RUB
1.972672
1 nubcat(NUB) ke INR
2.0860058
1 nubcat(NUB) ke IDR
Rp388.6884624
1 nubcat(NUB) ke KRW
32.7034401
1 nubcat(NUB) ke PHP
1.3479135
1 nubcat(NUB) ke EGP
￡E.1.1399768
1 nubcat(NUB) ke BRL
R$0.1254259
1 nubcat(NUB) ke CAD
C$0.0324827
1 nubcat(NUB) ke BDT
2.887878
1 nubcat(NUB) ke NGN
35.4407596
1 nubcat(NUB) ke COP
$92.2567955
1 nubcat(NUB) ke ZAR
R.0.4108943
1 nubcat(NUB) ke UAH
0.9761407
1 nubcat(NUB) ke VES
Bs3.7936
1 nubcat(NUB) ke CLP
$22.50079
1 nubcat(NUB) ke PKR
Rs6.7298464
1 nubcat(NUB) ke KZT
12.8299552
1 nubcat(NUB) ke THB
฿0.7508957
1 nubcat(NUB) ke TWD
NT$0.713671
1 nubcat(NUB) ke AED
د.إ0.0870157
1 nubcat(NUB) ke CHF
Fr0.0184938
1 nubcat(NUB) ke HKD
HK$0.1844638
1 nubcat(NUB) ke AMD
֏9.066704
1 nubcat(NUB) ke MAD
.د.م0.2126787
1 nubcat(NUB) ke MXN
$0.4334188
1 nubcat(NUB) ke SAR
ريال0.0889125
1 nubcat(NUB) ke PLN
0.0848818
1 nubcat(NUB) ke RON
лв0.1010046
1 nubcat(NUB) ke SEK
kr0.2183691
1 nubcat(NUB) ke BGN
лв0.0391215
1 nubcat(NUB) ke HUF
Ft7.7735606
1 nubcat(NUB) ke CZK
0.4853437
1 nubcat(NUB) ke KWD
د.ك0.00720784
1 nubcat(NUB) ke ILS
0.0789543
1 nubcat(NUB) ke AOA
Kz21.6133247
1 nubcat(NUB) ke BHD
.د.ب0.00893867
1 nubcat(NUB) ke BMD
$0.02371
1 nubcat(NUB) ke DKK
kr0.1488988
1 nubcat(NUB) ke HNL
L0.6219133
1 nubcat(NUB) ke MUR
1.0728775
1 nubcat(NUB) ke NAD
$0.4118427
1 nubcat(NUB) ke NOK
kr0.2311725
1 nubcat(NUB) ke NZD
$0.0393586
1 nubcat(NUB) ke PAB
B/.0.02371
1 nubcat(NUB) ke PGK
K0.0991078
1 nubcat(NUB) ke QAR
ر.ق0.0863044
1 nubcat(NUB) ke RSD
дин.2.3394657

nubcat Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang nubcat, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web nubcat Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai nubcat

Berapakah nilai nubcat (NUB) hari ini?
Harga langsung NUB dalam USD ialah 0.02371 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NUB ke USD?
Harga semasa NUB ke USD ialah $ 0.02371. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran nubcat?
Had pasaran untuk NUB ialah $ 22.52M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NUB?
Bekalan edaran NUB ialah 950.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NUB?
NUB mencapai harga ATH sebanyak 0.10128870661951404 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NUB?
NUB melihat harga ATL sebanyak 0.002447588309575388 USD.
Berapakah jumlah dagangan NUB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NUBialah $ 7.14K USD.
Adakah NUB akan naik lebih tinggi tahun ini?
NUB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NUBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:44:55 (UTC+8)

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

