Nullora Harga Hari Ini

Harga langsung Nullora (NULLORA) hari ini ialah $ 0.0000000841, dengan 1.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NULLORA kepada USD penukaran adalah $ 0.0000000841 setiap NULLORA.

Nullora kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- NULLORA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NULLORA didagangkan antara $ 0.000000074 (rendah) dan $ 0.000000102 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, NULLORA dipindahkan +1.93% dalam sejam terakhir dan -19.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 139.10K.

Nullora (NULLORA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 139.10K$ 139.10K $ 139.10K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.68K$ 1.68K $ 1.68K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 Rantaian Blok Awam OP

Had Pasaran semasa Nullora ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 139.10K. Bekalan edaran NULLORA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.68K.