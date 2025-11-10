Tokenomik Nullora (NULLORA)

Lihat cerapan utama tentang Nullora (NULLORA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:29:39 (UTC+8)
Nullora (NULLORA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Nullora (NULLORA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 20.00B
$ 20.00B$ 20.00B
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.45K
$ 1.45K$ 1.45K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.087
$ 0.087$ 0.087
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.00000007229
$ 0.00000007229$ 0.00000007229

Nullora (NULLORA) Maklumat

Nullora is building a new standard for anonymous interaction—where your identity stays encrypted from start to finish. Zero-knowledge proofs, Ring signatures, Stealth addresses. All working together to shield user data at every step. No leaks. No compromises. Just seamless, private access to decentralized applications.

Laman Web Rasmi:
https://nullora.xyz
Kertas putih:
https://nullora.xyz/whitepaper.html
Peneroka Blok:
https://optimistic.etherscan.io/token/0x4Ea9bc6f497aDBE996184B0C2fd38b1F5A4EEb0D

Tokenomik Nullora (NULLORA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Nullora (NULLORA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NULLORA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NULLORA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NULLORA, terokai NULLORA harga langsung token!

Nullora (NULLORA) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga NULLORA membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

NULLORA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NULLORA? Halaman ramalan harga NULLORA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

