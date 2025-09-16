Apakah itu NULS (NULS)

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

NULS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NULS (NULS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NULS (NULS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NULS.

Tokenomik NULS (NULS)

Memahami tokenomik NULS (NULS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NULS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

NULS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NULS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NULS Berapakah nilai NULS (NULS) hari ini? Harga langsung NULS dalam USD ialah 0.007851 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NULS ke USD? $ 0.007851 . Lihat Harga semasa NULS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran NULS? Had pasaran untuk NULS ialah $ 893.26K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NULS? Bekalan edaran NULS ialah 113.78M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NULS? NULS mencapai harga ATH sebanyak 8.54049015045166 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NULS? NULS melihat harga ATL sebanyak 0.007197705305290704 USD . Berapakah jumlah dagangan NULS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NULSialah $ 55.53K USD . Adakah NULS akan naik lebih tinggi tahun ini? NULS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NULSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

NULS (NULS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

