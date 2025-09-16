Apakah itu Numbers Protocol (NUM)

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Numbers Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Numbers Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak NUM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Numbers Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Numbers Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Numbers Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Numbers Protocol (NUM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Numbers Protocol (NUM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Numbers Protocol.

Semak Numbers Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Numbers Protocol (NUM)

Memahami tokenomik Numbers Protocol (NUM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NUM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Numbers Protocol (NUM)

Mencari cara membeli Numbers Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Numbers Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NUM kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Numbers Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Numbers Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Numbers Protocol Berapakah nilai Numbers Protocol (NUM) hari ini? Harga langsung NUM dalam USD ialah 0.01348 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NUM ke USD? $ 0.01348 . Lihat Harga semasa NUM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Numbers Protocol? Had pasaran untuk NUM ialah $ 11.18M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NUM? Bekalan edaran NUM ialah 829.63M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NUM? NUM mencapai harga ATH sebanyak 2.5431169107978384 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NUM? NUM melihat harga ATL sebanyak 0.012652469062093216 USD . Berapakah jumlah dagangan NUM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NUMialah $ 55.59K USD . Adakah NUM akan naik lebih tinggi tahun ini? NUM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NUMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Numbers Protocol (NUM) Kemas Kini Industri Penting