NUMINE Harga Hari Ini

Harga langsung NUMINE (NUMI) hari ini ialah $ 0.09256, dengan 0.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NUMI kepada USD penukaran adalah $ 0.09256 setiap NUMI.

NUMINE kini berada pada kedudukan #938 mengikut permodalan pasaran pada $ 14.97M, dengan bekalan edaran sebanyak 161.78M NUMI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NUMI didagangkan antara $ 0.08929 (rendah) dan $ 0.13665 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.14584954023080834, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.05706319497536665.

Dalam prestasi jangka pendek, NUMI dipindahkan +0.09% dalam sejam terakhir dan -8.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 77.02K.

NUMINE (NUMI) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.938 Modal Pasaran $ 14.97M$ 14.97M $ 14.97M Kelantangan (24J) $ 77.02K$ 77.02K $ 77.02K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 92.56M$ 92.56M $ 92.56M Bekalan Peredaran 161.78M 161.78M 161.78M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 16.17% Rantaian Blok Awam BSC

