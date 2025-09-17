Lagi Mengenai NURA

Nura LabsHargae(NURA)

1 NURA ke USD Harga Langsung:

$0.00009221
$0.00009221$0.00009221
-1.24%1D
USD
Nura Labs (NURA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:45:02 (UTC+8)

Nura Labs (NURA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00009201
$ 0.00009201$ 0.00009201
24J Rendah
$ 0.0001073
$ 0.0001073$ 0.0001073
24J Tinggi

$ 0.00009201
$ 0.00009201$ 0.00009201

$ 0.0001073
$ 0.0001073$ 0.0001073

$ 0.002280932236681356
$ 0.002280932236681356$ 0.002280932236681356

$ 0.00008767089121016
$ 0.00008767089121016$ 0.00008767089121016

-0.33%

-1.24%

+3.58%

+3.58%

Nura Labs (NURA) harga masa nyata ialah $ 0.00009221. Sepanjang 24 jam yang lalu, NURA didagangkan antara $ 0.00009201 rendah dan $ 0.0001073 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NURA sepanjang masa ialah $ 0.002280932236681356, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008767089121016.

Dari segi prestasi jangka pendek, NURA telah berubah sebanyak -0.33% sejak sejam yang lalu, -1.24% dalam 24 jam dan +3.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nura Labs (NURA) Maklumat Pasaran

No.2208

$ 922.10K
$ 922.10K$ 922.10K

$ 55.17K
$ 55.17K$ 55.17K

$ 922.10K
$ 922.10K$ 922.10K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

100.00%

ETH

Had Pasaran semasa Nura Labs ialah $ 922.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.17K. Bekalan edaran NURA ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 922.10K.

Nura Labs (NURA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Nura Labs hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000011578-1.24%
30 Hari$ -0.00002719-22.78%
60 Hari$ -0.00032549-77.93%
90 Hari$ -0.00040779-81.56%
Perubahan Harga Nura Labs Hari Ini

Hari ini, NURA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000011578 (-1.24%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNura Labs

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00002719 (-22.78%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Nura Labs

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NURA mengalami perubahan sebanyak $ -0.00032549 (-77.93%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Nura Labs

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00040779 (-81.56%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Nura Labs (NURA)?

Semak Nura Labshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Nura Labs (NURA)

Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.

Nura Labs tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Nura Labs pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NURA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Nura Labs di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Nura Labs anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Nura Labs Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nura Labs (NURA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nura Labs (NURA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nura Labs.

Semak Nura Labs ramalan harga sekarang!

Tokenomik Nura Labs (NURA)

Memahami tokenomik Nura Labs (NURA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NURA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Nura Labs (NURA)

Mencari cara membeli Nura Labs? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Nura Labs di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NURA kepada Mata Wang Tempatan

Nura Labs Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Nura Labs, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Nura Labs Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nura Labs

Berapakah nilai Nura Labs (NURA) hari ini?
Harga langsung NURA dalam USD ialah 0.00009221 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NURA ke USD?
Harga semasa NURA ke USD ialah $ 0.00009221. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nura Labs?
Had pasaran untuk NURA ialah $ 922.10K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NURA?
Bekalan edaran NURA ialah 10.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NURA?
NURA mencapai harga ATH sebanyak 0.002280932236681356 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NURA?
NURA melihat harga ATL sebanyak 0.00008767089121016 USD.
Berapakah jumlah dagangan NURA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NURAialah $ 55.17K USD.
Adakah NURA akan naik lebih tinggi tahun ini?
NURA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NURAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:45:02 (UTC+8)

Nura Labs (NURA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

