NUTX Chain Logo

NUTX ChainHargae(NUTX)

1 NUTX ke USD Harga Langsung:

$0.000000011383
+0.78%1D
USD
NUTX Chain (NUTX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 02:03:18 (UTC+8)

NUTX Chain (NUTX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000000011174
24J Rendah
$ 0.000000012259
24J Tinggi

$ 0.000000011174
$ 0.000000012259
--
--
+1.26%

+0.78%

-13.04%

-13.04%

NUTX Chain (NUTX) harga masa nyata ialah $ 0.000000011383. Sepanjang 24 jam yang lalu, NUTX didagangkan antara $ 0.000000011174 rendah dan $ 0.000000012259 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NUTX sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, NUTX telah berubah sebanyak +1.26% sejak sejam yang lalu, +0.78% dalam 24 jam dan -13.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NUTX Chain (NUTX) Maklumat Pasaran

--
$ 161.74K
$ 11.38M
--
1,000,000,000,000,000
SOL

Had Pasaran semasa NUTX Chain ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 161.74K. Bekalan edaran NUTX ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.38M.

NUTX Chain (NUTX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NUTX Chain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000000881+0.78%
30 Hari$ -0.000000002989-20.80%
60 Hari$ -0.000000008949-44.02%
90 Hari$ -0.000000023617-67.48%
Perubahan Harga NUTX Chain Hari Ini

Hari ini, NUTX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000000000881 (+0.78%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNUTX Chain

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000000002989 (-20.80%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NUTX Chain

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NUTX mengalami perubahan sebanyak $ -0.000000008949 (-44.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NUTX Chain

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000000023617 (-67.48%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NUTX Chain (NUTX)?

Semak NUTX Chainhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu NUTX Chain (NUTX)

As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption.

NUTX Chain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NUTX Chain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NUTX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang NUTX Chain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NUTX Chain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NUTX Chain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NUTX Chain (NUTX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NUTX Chain (NUTX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NUTX Chain.

Semak NUTX Chain ramalan harga sekarang!

Tokenomik NUTX Chain (NUTX)

Memahami tokenomik NUTX Chain (NUTX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NUTX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NUTX Chain (NUTX)

Mencari cara membeli NUTX Chain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NUTX Chain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami.

NUTX kepada Mata Wang Tempatan

1 NUTX Chain(NUTX) ke VND
0.000299543645
1 NUTX Chain(NUTX) ke AUD
A$0.00000001696067
1 NUTX Chain(NUTX) ke GBP
0.00000000830959
1 NUTX Chain(NUTX) ke EUR
0.00000000956172
1 NUTX Chain(NUTX) ke USD
$0.000000011383
1 NUTX Chain(NUTX) ke MYR
RM0.00000004758094
1 NUTX Chain(NUTX) ke TRY
0.00000046977641
1 NUTX Chain(NUTX) ke JPY
¥0.000001661918
1 NUTX Chain(NUTX) ke ARS
ARS$0.00001676431325
1 NUTX Chain(NUTX) ke RUB
0.00000095605817
1 NUTX Chain(NUTX) ke INR
0.0000009994274
1 NUTX Chain(NUTX) ke IDR
Rp0.00018660652752
1 NUTX Chain(NUTX) ke KRW
0.00001567905803
1 NUTX Chain(NUTX) ke PHP
0.00000064644057
1 NUTX Chain(NUTX) ke EGP
￡E.0.00000054786379
1 NUTX Chain(NUTX) ke BRL
R$0.0000000603299
1 NUTX Chain(NUTX) ke CAD
C$0.00000001559471
1 NUTX Chain(NUTX) ke BDT
0.00000138553876
1 NUTX Chain(NUTX) ke NGN
0.00001701485308
1 NUTX Chain(NUTX) ke COP
$0.000043949763
1 NUTX Chain(NUTX) ke ZAR
R.0.00000019760888
1 NUTX Chain(NUTX) ke UAH
0.00000046920726
1 NUTX Chain(NUTX) ke VES
Bs0.00000182128
1 NUTX Chain(NUTX) ke CLP
$0.000010836616
1 NUTX Chain(NUTX) ke PKR
Rs0.00000320465599
1 NUTX Chain(NUTX) ke KZT
0.00000616628493
1 NUTX Chain(NUTX) ke THB
฿0.0000003608411
1 NUTX Chain(NUTX) ke TWD
NT$0.00000034149
1 NUTX Chain(NUTX) ke AED
د.إ0.00000004177561
1 NUTX Chain(NUTX) ke CHF
Fr0.00000000887874
1 NUTX Chain(NUTX) ke HKD
HK$0.00000008844591
1 NUTX Chain(NUTX) ke AMD
֏0.00000434796451
1 NUTX Chain(NUTX) ke MAD
.د.م0.00000010199168
1 NUTX Chain(NUTX) ke MXN
$0.00000020819507
1 NUTX Chain(NUTX) ke SAR
ريال0.00000004268625
1 NUTX Chain(NUTX) ke PLN
0.00000004075114
1 NUTX Chain(NUTX) ke RON
лв0.00000004860541
1 NUTX Chain(NUTX) ke SEK
kr0.00000010540658
1 NUTX Chain(NUTX) ke BGN
лв0.00000001878195
1 NUTX Chain(NUTX) ke HUF
Ft0.00000374307189
1 NUTX Chain(NUTX) ke CZK
0.00000023357916
1 NUTX Chain(NUTX) ke KWD
د.ك0.000000003460432
1 NUTX Chain(NUTX) ke ILS
0.00000003801922
1 NUTX Chain(NUTX) ke AOA
Kz0.00001037640131
1 NUTX Chain(NUTX) ke BHD
.د.ب0.000000004291391
1 NUTX Chain(NUTX) ke BMD
$0.000000011383
1 NUTX Chain(NUTX) ke DKK
kr0.00000007159907
1 NUTX Chain(NUTX) ke HNL
L0.00000029834843
1 NUTX Chain(NUTX) ke MUR
0.00000051280415
1 NUTX Chain(NUTX) ke NAD
$0.00000019783654
1 NUTX Chain(NUTX) ke NOK
kr0.00000011143957
1 NUTX Chain(NUTX) ke NZD
$0.00000001900961
1 NUTX Chain(NUTX) ke PAB
B/.0.000000011383
1 NUTX Chain(NUTX) ke PGK
K0.00000004746711
1 NUTX Chain(NUTX) ke QAR
ر.ق0.00000004143412
1 NUTX Chain(NUTX) ke RSD
дин.0.00000112532338

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NUTX Chain

Berapakah nilai NUTX Chain (NUTX) hari ini?
Harga langsung NUTX dalam USD ialah 0.000000011383 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NUTX ke USD?
Harga semasa NUTX ke USD ialah $ 0.000000011383. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NUTX Chain?
Had pasaran untuk NUTX ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NUTX?
Bekalan edaran NUTX ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NUTX?
NUTX mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NUTX?
NUTX melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan NUTX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NUTXialah $ 161.74K USD.
Adakah NUTX akan naik lebih tinggi tahun ini?
NUTX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NUTXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
NUTX Chain (NUTX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

