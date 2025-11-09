BursaDEX+
Harga Notevia langsung hari ini ialah 0.0000001893 USD.NVA modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata NVA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Notevia Logo

NoteviaHargae(NVA)

1 NVA ke USD Harga Langsung:

-56.34%1D
USD
Notevia (NVA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:46:06 (UTC+8)

Notevia Harga Hari Ini

Harga langsung Notevia (NVA) hari ini ialah $ 0.0000001893, dengan 56.34% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NVA kepada USD penukaran adalah $ 0.0000001893 setiap NVA.

Notevia kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- NVA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NVA didagangkan antara $ 0.00000015 (rendah) dan $ 0.0000005611 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, NVA dipindahkan +1.50% dalam sejam terakhir dan -71.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 581.38K.

Notevia (NVA) Maklumat Pasaran

BSC

Had Pasaran semasa Notevia ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 581.38K. Bekalan edaran NVA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.89K.

Notevia Sejarah Harga USD

+1.50%

-56.34%

-71.72%

-71.72%

Notevia (NVA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Notevia hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000245955-56.34%
30 Hari$ -0.0000205107-99.09%
60 Hari$ -0.0000998107-99.82%
90 Hari$ -0.0000998107-99.82%
Perubahan Harga Notevia Hari Ini

Hari ini, NVA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000000245955 (-56.34%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNotevia

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000205107 (-99.09%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Notevia

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NVA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000998107 (-99.82%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Notevia

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000998107 (-99.82%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Notevia (NVA)?

Semak Noteviahalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Notevia

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Notevia pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Notevia?

Several key factors influence Notevia (NVA) prices:

1. Market demand and supply dynamics
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market sentiment
4. Bitcoin and major altcoin price movements
5. Project development updates and roadmap progress
6. Partnership announcements and adoption news
7. Regulatory changes affecting crypto markets
8. Exchange listings and delisting events
9. Community growth and social media activity
10. Macroeconomic factors like inflation and interest rates
11. Technical analysis patterns and support/resistance levels
12. Whale movements and large holder activities

Mengapa orang ingin tahu harga Notevia hari ini?

People want to know Notevia (NVA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating profits/losses, and staying updated on investment value changes in real-time.

Ramalan Harga untuk Notevia

Notevia (NVA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NVA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Notevia (NVA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Notevia berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Notevia yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk NVA ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Notevia Ramalan Harga.

Perihal Notevia

NVA is a cryptocurrency that operates on a decentralized network. Its primary function is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital assets without the need for an intermediary. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. NVA's issuance model is designed to control the supply of tokens and maintain stability in the market. The asset is typically used within its own ecosystem, where it serves as a medium of exchange and a store of value. It is also used in various decentralized applications (dApps) that are built on its platform.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Notevia dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Notevia? Membeli NVA adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Notevia. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Notevia (NVA) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Notevia akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Notevia (NVA)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Notevia

Memiliki Notevia membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Notevia (NVA) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Notevia (NVA)

NoteviaGPT's mission is to make general artificial intelligence benefit all mankind.

Notevia Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Notevia, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Notevia Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Notevia

Berapakah nilai 1 Notevia pada tahun 2030?
Jika Notevia berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Notevia berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:46:06 (UTC+8)

Notevia (NVA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

