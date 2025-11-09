Notevia Harga Hari Ini

Harga langsung Notevia (NVA) hari ini ialah $ 0.0000001893, dengan 56.34% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NVA kepada USD penukaran adalah $ 0.0000001893 setiap NVA.

Notevia kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- NVA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NVA didagangkan antara $ 0.00000015 (rendah) dan $ 0.0000005611 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, NVA dipindahkan +1.50% dalam sejam terakhir dan -71.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 581.38K.

Notevia (NVA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 581.38K$ 581.38K $ 581.38K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.89K$ 1.89K $ 1.89K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Notevia ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 581.38K. Bekalan edaran NVA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.89K.