NVIDIA Harga Hari Ini

Harga langsung NVIDIA (NVDAON) hari ini ialah $ 193.93, dengan 0.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NVDAON kepada USD penukaran adalah $ 193.93 setiap NVDAON.

NVIDIA kini berada pada kedudukan #1545 mengikut permodalan pasaran pada $ 3.80M, dengan bekalan edaran sebanyak 19.62K NVDAON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NVDAON didagangkan antara $ 188.51 (rendah) dan $ 194.37 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 211.44010192551124, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 164.59862286332267.

Dalam prestasi jangka pendek, NVDAON dipindahkan +1.60% dalam sejam terakhir dan -4.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 53.49K.

NVIDIA (NVDAON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1545 Modal Pasaran $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Kelantangan (24J) $ 53.49K$ 53.49K $ 53.49K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Bekalan Peredaran 19.62K 19.62K 19.62K Jumlah Bekalan 19,619.26978539 19,619.26978539 19,619.26978539 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa NVIDIA ialah $ 3.80M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.49K. Bekalan edaran NVDAON ialah 19.62K, dengan jumlah bekalan sebanyak 19619.26978539. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.80M.