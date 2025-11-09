BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga NVIDIA xStock langsung hari ini ialah 190.04 USD.NVDAX modal pasaran ialah 19,679,336.4053561308 USD. Jejaki masa nyata NVDAX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga NVIDIA xStock langsung hari ini ialah 190.04 USD.NVDAX modal pasaran ialah 19,679,336.4053561308 USD. Jejaki masa nyata NVDAX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai NVDAX

Maklumat Harga NVDAX

Apakah NVDAX

Laman Web Rasmi NVDAX

Tokenomik NVDAX

Ramalan Harga NVDAX

Sejarah NVDAX

NVDAX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang NVDAX-ke-Fiat

NVDAX Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

NVIDIA xStock Logo

NVIDIA xStockHargae(NVDAX)

1 NVDAX ke USD Harga Langsung:

$190.04
$190.04$190.04
-0.22%1D
USD
NVIDIA xStock (NVDAX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:24:59 (UTC+8)

NVIDIA xStock Harga Hari Ini

Harga langsung NVIDIA xStock (NVDAX) hari ini ialah $ 190.04, dengan 0.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NVDAX kepada USD penukaran adalah $ 190.04 setiap NVDAX.

NVIDIA xStock kini berada pada kedudukan #812 mengikut permodalan pasaran pada $ 19.68M, dengan bekalan edaran sebanyak 103.55K NVDAX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NVDAX didagangkan antara $ 189.42 (rendah) dan $ 191.21 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 211.55444406079573, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 150.17117069595338.

Dalam prestasi jangka pendek, NVDAX dipindahkan -0.04% dalam sejam terakhir dan -7.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 57.50K.

NVIDIA xStock (NVDAX) Maklumat Pasaran

No.812

$ 19.68M
$ 19.68M$ 19.68M

$ 57.50K
$ 57.50K$ 57.50K

$ 19.68M
$ 19.68M$ 19.68M

103.55K
103.55K 103.55K

--
----

103,553.65399577
103,553.65399577 103,553.65399577

SOL

Had Pasaran semasa NVIDIA xStock ialah $ 19.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.50K. Bekalan edaran NVDAX ialah 103.55K, dengan jumlah bekalan sebanyak 103553.65399577. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.68M.

NVIDIA xStock Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 189.42
$ 189.42$ 189.42
24J Rendah
$ 191.21
$ 191.21$ 191.21
24J Tinggi

$ 189.42
$ 189.42$ 189.42

$ 191.21
$ 191.21$ 191.21

$ 211.55444406079573
$ 211.55444406079573$ 211.55444406079573

$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338$ 150.17117069595338

-0.04%

-0.22%

-7.03%

-7.03%

NVIDIA xStock (NVDAX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NVIDIA xStock hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.419-0.22%
30 Hari$ +0.73+0.38%
60 Hari$ +12.25+6.89%
90 Hari$ +6.61+3.60%
Perubahan Harga NVIDIA xStock Hari Ini

Hari ini, NVDAX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.419 (-0.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNVIDIA xStock

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.73 (+0.38%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NVIDIA xStock

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NVDAX mengalami perubahan sebanyak $ +12.25 (+6.89%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NVIDIA xStock

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +6.61 (+3.60%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NVIDIA xStock (NVDAX)?

Semak NVIDIA xStockhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk NVIDIA xStock

Cerapan dipacu AI yang menganalisis NVIDIA xStock pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga NVIDIA xStock?

NVIDIA stock (NVDA) prices are influenced by several key factors:

1. GPU demand for AI/machine learning applications
2. Data center revenue growth
3. Gaming market performance
4. Cryptocurrency mining demand fluctuations
5. Semiconductor industry cycles
6. Competition from AMD and Intel
7. Geopolitical tensions affecting chip exports
8. Federal Reserve interest rate policies
9. Overall tech sector sentiment
10. Quarterly earnings results and forward guidance

These factors create volatility in NVDA's stock price through supply-demand dynamics in tech markets.

Mengapa orang ingin tahu harga NVIDIA xStock hari ini?

People want to know NVIDIA stock price today because: 1) It's a major AI and GPU leader driving market trends 2) High volatility creates trading opportunities 3) Earnings and product announcements significantly impact price 4) It's a key tech bellwether for broader market sentiment.

Ramalan Harga untuk NVIDIA xStock

NVIDIA xStock (NVDAX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NVDAX pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
NVIDIA xStock (NVDAX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga NVIDIA xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga NVIDIA xStock yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk NVDAX ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik NVIDIA xStock Ramalan Harga.

Perihal NVIDIA xStock

NVDAX is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate transactions and store value. It is primarily used as a medium of exchange within its native ecosystem, with a focus on providing a decentralized and secure environment for its users. The asset utilizes a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network. NVDAX's issuance model is designed to control the supply of the asset, ensuring scarcity and value preservation. The asset's main use cases include peer-to-peer transactions, decentralized finance applications, and as a base asset in blockchain-based projects.

Bagaimana untuk membeli & Melabur NVIDIA xStock dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan NVIDIA xStock? Membeli NVDAX adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli NVIDIA xStock. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan NVIDIA xStock (NVDAX) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 103.55K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan NVIDIA xStock akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli NVIDIA xStock (NVDAX)

Apa yang boleh anda lakukan dengan NVIDIA xStock

Memiliki NVIDIA xStock membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli NVIDIA xStock (NVDAX) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NVIDIA xStock, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web NVIDIA xStock Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NVIDIA xStock

Berapakah nilai 1 NVIDIA xStock pada tahun 2030?
Jika NVIDIA xStock berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga NVIDIA xStock berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:24:59 (UTC+8)

NVIDIA xStock (NVDAX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang NVIDIA xStock

NVDAX USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek NVDAX dengan leveraj. Terokai NVDAX dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan NVIDIA xStock (NVDAX) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga NVIDIA xStock langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
NVDAX/USDT
$190.04
$190.04$190.04
-0.21%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04050
$0.04050$0.04050

+102.50%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1089
$0.1089$0.1089

+14.63%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006736
$0.00006736$0.00006736

+241.92%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000332
$0.0000332$0.0000332

+121.33%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12277
$0.12277$0.12277

+73.89%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03930
$0.03930$0.03930

+67.87%

NexAIPhone

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000015500
$0.000015500$0.000015500

+53.02%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator NVDAX-ke-USD

Jumlah

NVDAX
NVDAX
USD
USD

1 NVDAX = 190.04 USD