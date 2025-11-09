NVIDIA xStock Harga Hari Ini

Harga langsung NVIDIA xStock (NVDAX) hari ini ialah $ 190.04, dengan 0.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NVDAX kepada USD penukaran adalah $ 190.04 setiap NVDAX.

NVIDIA xStock kini berada pada kedudukan #812 mengikut permodalan pasaran pada $ 19.68M, dengan bekalan edaran sebanyak 103.55K NVDAX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NVDAX didagangkan antara $ 189.42 (rendah) dan $ 191.21 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 211.55444406079573, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 150.17117069595338.

Dalam prestasi jangka pendek, NVDAX dipindahkan -0.04% dalam sejam terakhir dan -7.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 57.50K.

NVIDIA xStock (NVDAX) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.812 Modal Pasaran $ 19.68M$ 19.68M $ 19.68M Kelantangan (24J) $ 57.50K$ 57.50K $ 57.50K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.68M$ 19.68M $ 19.68M Bekalan Peredaran 103.55K 103.55K 103.55K Bekalan Maks ---- -- Jumlah Bekalan 103,553.65399577 103,553.65399577 103,553.65399577 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa NVIDIA xStock ialah $ 19.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.50K. Bekalan edaran NVDAX ialah 103.55K, dengan jumlah bekalan sebanyak 103553.65399577. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.68M.