Tokenomik NVIDIA xStock (NVDAX)

Lihat cerapan utama tentang NVIDIA xStock (NVDAX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:42:34 (UTC+8)
USD

NVIDIA xStock (NVDAX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk NVIDIA xStock (NVDAX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 20.04M
$ 20.04M
Jumlah Bekalan:
$ 103.55K
$ 103.55K
Bekalan Edaran:
$ 103.55K
$ 103.55K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 20.04M
$ 20.04M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 212.22
$ 212.22
Terendah Sepanjang Masa:
$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338
Harga Semasa:
$ 193.54
$ 193.54

NVIDIA xStock (NVDAX) Maklumat

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Laman Web Rasmi:
https://assets.backed.fi/products/nvidia-xstock
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/Xsc9qvGR1efVDFGLrVsmkzv3qi45LTBjeUKSPmx9qEh

Tokenomik NVIDIA xStock (NVDAX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik NVIDIA xStock (NVDAX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NVDAX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NVDAX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NVDAX, terokai NVDAX harga langsung token!

Cara Membeli NVDAX

Berminat untuk menambah NVIDIA xStock (NVDAX) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli NVDAX, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

NVIDIA xStock (NVDAX) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga NVDAX membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

NVDAX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NVDAX? Halaman ramalan harga NVDAX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

