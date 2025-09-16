Lagi Mengenai NVIR

NvirWorld (NVIR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:58:03 (UTC+8)

NvirWorld (NVIR) Maklumat Harga (USD)

NvirWorld (NVIR) harga masa nyata ialah $ 0.00017. Sepanjang 24 jam yang lalu, NVIR didagangkan antara $ 0.00017 rendah dan $ 0.000171 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NVIR sepanjang masa ialah $ 1.6534970214400917, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NVIR telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.58% dalam 24 jam dan +1.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NvirWorld (NVIR) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa NvirWorld ialah $ 178.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 71.12K. Bekalan edaran NVIR ialah 1.05B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10700000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.82M.

NvirWorld (NVIR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NvirWorld hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000099-0.58%
30 Hari$ +0.000026+18.05%
60 Hari$ -0.000126-42.57%
90 Hari$ -0.000156-47.86%
Perubahan Harga NvirWorld Hari Ini

Hari ini, NVIR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000099 (-0.58%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNvirWorld

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000026 (+18.05%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NvirWorld

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NVIR mengalami perubahan sebanyak $ -0.000126 (-42.57%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NvirWorld

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000156 (-47.86%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NvirWorld (NVIR)?

Semak NvirWorldhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu NvirWorld (NVIR)

Complete blockchain company with DAPP, NFT, DeFi, leading up to next gen mainnet incorporating patent CBDC technology.

NvirWorld tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NvirWorld pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NVIR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang NvirWorld di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NvirWorld anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NvirWorld Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NvirWorld (NVIR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NvirWorld (NVIR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NvirWorld.

Semak NvirWorld ramalan harga sekarang!

Tokenomik NvirWorld (NVIR)

Memahami tokenomik NvirWorld (NVIR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NVIR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NvirWorld (NVIR)

Mencari cara membeli NvirWorld? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NvirWorld di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NVIR kepada Mata Wang Tempatan

NvirWorld Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NvirWorld, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web NvirWorld Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NvirWorld

Berapakah nilai NvirWorld (NVIR) hari ini?
Harga langsung NVIR dalam USD ialah 0.00017 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NVIR ke USD?
Harga semasa NVIR ke USD ialah $ 0.00017. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NvirWorld?
Had pasaran untuk NVIR ialah $ 178.93K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NVIR?
Bekalan edaran NVIR ialah 1.05B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NVIR?
NVIR mencapai harga ATH sebanyak 1.6534970214400917 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NVIR?
NVIR melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan NVIR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NVIRialah $ 71.12K USD.
Adakah NVIR akan naik lebih tinggi tahun ini?
NVIR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NVIRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:58:03 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

