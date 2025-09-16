Apakah itu NvirWorld (NVIR)

Complete blockchain company with DAPP, NFT, DeFi, leading up to next gen mainnet incorporating patent CBDC technology.

NvirWorld tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak NVIR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang NvirWorld di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NvirWorld anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NvirWorld Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NvirWorld (NVIR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NvirWorld (NVIR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NvirWorld.

Tokenomik NvirWorld (NVIR)

Memahami tokenomik NvirWorld (NVIR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NVIR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NvirWorld (NVIR)

Mencari cara membeli NvirWorld? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan!

NvirWorld Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NvirWorld, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NvirWorld Berapakah nilai NvirWorld (NVIR) hari ini? Harga langsung NVIR dalam USD ialah 0.00017 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NVIR ke USD? $ 0.00017 . Lihat Harga semasa NVIR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran NvirWorld? Had pasaran untuk NVIR ialah $ 178.93K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NVIR? Bekalan edaran NVIR ialah 1.05B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NVIR? NVIR mencapai harga ATH sebanyak 1.6534970214400917 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NVIR? NVIR melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan NVIR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NVIRialah $ 71.12K USD . Adakah NVIR akan naik lebih tinggi tahun ini? NVIR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NVIRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

