Numerico Logo

NumericoHargae(NWC)

1 NWC ke USD Harga Langsung:

$0.01747
$0.01747$0.01747
-4.84%1D
USD
Numerico (NWC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:35:30 (UTC+8)

Numerico (NWC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01736
$ 0.01736$ 0.01736
24J Rendah
$ 0.01841
$ 0.01841$ 0.01841
24J Tinggi

$ 0.01736
$ 0.01736$ 0.01736

$ 0.01841
$ 0.01841$ 0.01841

$ 2.23726923
$ 2.23726923$ 2.23726923

$ 0.0162818774419
$ 0.0162818774419$ 0.0162818774419

0.00%

-4.84%

-2.24%

-2.24%

Numerico (NWC) harga masa nyata ialah $ 0.01749. Sepanjang 24 jam yang lalu, NWC didagangkan antara $ 0.01736 rendah dan $ 0.01841 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NWC sepanjang masa ialah $ 2.23726923, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0162818774419.

Dari segi prestasi jangka pendek, NWC telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -4.84% dalam 24 jam dan -2.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Numerico (NWC) Maklumat Pasaran

No.1753

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

$ 57.62K
$ 57.62K$ 57.62K

$ 4.72M
$ 4.72M$ 4.72M

150.40M
150.40M 150.40M

270,050,481.2686112
270,050,481.2686112 270,050,481.2686112

ETH

Had Pasaran semasa Numerico ialah $ 2.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.62K. Bekalan edaran NWC ialah 150.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 270050481.2686112. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.72M.

Numerico (NWC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Numerico hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0008886-4.84%
30 Hari$ -0.00162-8.48%
60 Hari$ -0.00716-29.05%
90 Hari$ -0.00466-21.04%
Perubahan Harga Numerico Hari Ini

Hari ini, NWC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0008886 (-4.84%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNumerico

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00162 (-8.48%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Numerico

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NWC mengalami perubahan sebanyak $ -0.00716 (-29.05%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Numerico

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00466 (-21.04%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Numerico (NWC)?

Semak Numericohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Numerico (NWC)

Numerico is a self-sustaining all-in-one ecosystem that empowers even complete crypto beginners to confidently enter and thrive in the crypto space. Our ecosystem offers solutions like an AI copy trading platform Mercury Trade, Numerico's layer two blockchain solution, a range of unique AI products that will enhance your trading success rate, keep you safe when trading on DEXs and help you build on-chain products even if you have no experience with coding. Additionally, Numerico offers a financial product that allows you to seamlessly spend your ecosystem profits while providing real yields to stakers.

Numerico tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Numerico pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NWC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Numerico di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Numerico anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Numerico Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Numerico (NWC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Numerico (NWC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Numerico.

Semak Numerico ramalan harga sekarang!

Tokenomik Numerico (NWC)

Memahami tokenomik Numerico (NWC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NWC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Numerico (NWC)

Mencari cara membeli Numerico? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Numerico di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NWC kepada Mata Wang Tempatan

1 Numerico(NWC) ke VND
460.24935
1 Numerico(NWC) ke AUD
A$0.0260601
1 Numerico(NWC) ke GBP
0.0127677
1 Numerico(NWC) ke EUR
0.0146916
1 Numerico(NWC) ke USD
$0.01749
1 Numerico(NWC) ke MYR
RM0.073458
1 Numerico(NWC) ke TRY
0.7219872
1 Numerico(NWC) ke JPY
¥2.55354
1 Numerico(NWC) ke ARS
ARS$25.5700302
1 Numerico(NWC) ke RUB
1.4479971
1 Numerico(NWC) ke INR
1.5394698
1 Numerico(NWC) ke IDR
Rp286.7212656
1 Numerico(NWC) ke KRW
24.1573629
1 Numerico(NWC) ke PHP
0.9964053
1 Numerico(NWC) ke EGP
￡E.0.8409192
1 Numerico(NWC) ke BRL
R$0.092697
1 Numerico(NWC) ke CAD
C$0.0239613
1 Numerico(NWC) ke BDT
2.130282
1 Numerico(NWC) ke NGN
26.1433524
1 Numerico(NWC) ke COP
$68.3203125
1 Numerico(NWC) ke ZAR
R.0.3036264
1 Numerico(NWC) ke UAH
0.7200633
1 Numerico(NWC) ke VES
Bs2.7984
1 Numerico(NWC) ke CLP
$16.59801
1 Numerico(NWC) ke PKR
Rs4.9643616
1 Numerico(NWC) ke KZT
9.4641888
1 Numerico(NWC) ke THB
฿0.5540832
1 Numerico(NWC) ke TWD
NT$0.5267988
1 Numerico(NWC) ke AED
د.إ0.0641883
1 Numerico(NWC) ke CHF
Fr0.0136422
1 Numerico(NWC) ke HKD
HK$0.1360722
1 Numerico(NWC) ke AMD
֏6.688176
1 Numerico(NWC) ke MAD
.د.م0.1568853
1 Numerico(NWC) ke MXN
$0.3204168
1 Numerico(NWC) ke SAR
ريال0.0655875
1 Numerico(NWC) ke PLN
0.0627891
1 Numerico(NWC) ke RON
лв0.0748572
1 Numerico(NWC) ke SEK
kr0.1616076
1 Numerico(NWC) ke BGN
лв0.0288585
1 Numerico(NWC) ke HUF
Ft5.766453
1 Numerico(NWC) ke CZK
0.3597693
1 Numerico(NWC) ke KWD
د.ك0.00533445
1 Numerico(NWC) ke ILS
0.0584166
1 Numerico(NWC) ke AOA
Kz15.9433593
1 Numerico(NWC) ke BHD
.د.ب0.00659373
1 Numerico(NWC) ke BMD
$0.01749
1 Numerico(NWC) ke DKK
kr0.1103619
1 Numerico(NWC) ke HNL
L0.4587627
1 Numerico(NWC) ke MUR
0.7914225
1 Numerico(NWC) ke NAD
$0.3038013
1 Numerico(NWC) ke NOK
kr0.1712271
1 Numerico(NWC) ke NZD
$0.0292083
1 Numerico(NWC) ke PAB
B/.0.01749
1 Numerico(NWC) ke PGK
K0.0731082
1 Numerico(NWC) ke QAR
ر.ق0.0636636
1 Numerico(NWC) ke RSD
дин.1.7330841

Numerico Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Numerico, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Numerico Rasmi
Peneroka Blok

Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:35:30 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

