Apakah itu Nodewaves (NWS)

Nodewaves Nodes are the individual computers spread across the globe that support the Nodewaves Ecosystem. When you purchase a Node license, you can download and run a node on your personal Mac or Windows computer which will open up opportunities to receive rewards, exclusive NFTs, and will help the Nodewaves Ecosystem grow.

Nodewaves tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Nodewaves pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nodewaves Berapakah nilai Nodewaves (NWS) hari ini? Harga langsung NWS dalam USD ialah 0.0011 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NWS ke USD? $ 0.0011 . Apakah had pasaran Nodewaves? Had pasaran untuk NWS ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NWS? Bekalan edaran NWS ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NWS? NWS mencapai harga ATH sebanyak 1.0450571959780026 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NWS? NWS melihat harga ATL sebanyak 0.000289416887258501 USD . Berapakah jumlah dagangan NWS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NWSialah $ 52.35K USD .

