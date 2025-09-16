Apakah itu NEXPACE (NXPC)

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NEXPACE Berapakah nilai NEXPACE (NXPC) hari ini? Harga langsung NXPC dalam USD ialah 0.6749 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NXPC ke USD? $ 0.6749 . Lihat Harga semasa NXPC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran NEXPACE? Had pasaran untuk NXPC ialah $ 138.01M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NXPC? Bekalan edaran NXPC ialah 204.49M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NXPC? NXPC mencapai harga ATH sebanyak 3.8393480388979015 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NXPC? NXPC melihat harga ATL sebanyak 0.6349493471362493 USD . Berapakah jumlah dagangan NXPC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NXPCialah $ 905.08K USD . Adakah NXPC akan naik lebih tinggi tahun ini? NXPC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NXPCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

NEXPACE (NXPC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

