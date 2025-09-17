AllianceBlock NexeraHargae(NXRA)
AllianceBlock Nexera (NXRA) harga masa nyata ialah $ 0.00763. Sepanjang 24 jam yang lalu, NXRA didagangkan antara $ 0.00759 rendah dan $ 0.00823 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NXRA sepanjang masa ialah $ 0.28821044968834403, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.007350268823197849.
Dari segi prestasi jangka pendek, NXRA telah berubah sebanyak -1.17% sejak sejam yang lalu, +0.52% dalam 24 jam dan -7.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa AllianceBlock Nexera ialah $ 7.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 18.05K. Bekalan edaran NXRA ialah 1.05B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1148565277.9922845. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.26M.
Jejaki perubahan harga untuk AllianceBlock Nexera hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.0000395
|+0.52%
|30 Hari
|$ -0.00229
|-23.09%
|60 Hari
|$ -0.00434
|-36.26%
|90 Hari
|$ -0.00137
|-15.23%
Hari ini, NXRA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000395 (+0.52%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00229 (-23.09%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NXRA mengalami perubahan sebanyak $ -0.00434 (-36.26%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00137 (-15.23%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AllianceBlock Nexera (NXRA)?
Semak AllianceBlock Nexerahalaman Sejarah Harga sekarang.
Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners.
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AllianceBlock Nexera, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
