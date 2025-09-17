Apakah itu AllianceBlock Nexera (NXRA)

Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners.

AllianceBlock Nexera Ramalan Harga (USD)

Tokenomik AllianceBlock Nexera (NXRA)

Memahami tokenomik AllianceBlock Nexera (NXRA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NXRA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

AllianceBlock Nexera Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AllianceBlock Nexera, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AllianceBlock Nexera Berapakah nilai AllianceBlock Nexera (NXRA) hari ini? Harga langsung NXRA dalam USD ialah 0.00763 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NXRA ke USD? $ 0.00763 . Lihat Harga semasa NXRA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran AllianceBlock Nexera? Had pasaran untuk NXRA ialah $ 7.99M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NXRA? Bekalan edaran NXRA ialah 1.05B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NXRA? NXRA mencapai harga ATH sebanyak 0.28821044968834403 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NXRA? NXRA melihat harga ATL sebanyak 0.007350268823197849 USD . Berapakah jumlah dagangan NXRA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NXRAialah $ 18.05K USD . Adakah NXRA akan naik lebih tinggi tahun ini? NXRA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NXRAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

